Alfonso Rojo: “Sánchez está a la espera del meteorito y el tsunami y nosotros de elecciones en el primer trimestre de 2026”

¿Qué más tiene que ocurrir?

La pregunta es retórica y seguro que se la han planteado ustedes docenas de veces.

¿Qué tiene que pasar en España para que un caradura como Sánchez y su cuadrilla de maleantes asuman alguna responsabilidad?

No se me amontonen, porque la respuesta es sencilla.

Nada.

Ya sólo nos falta recibir de lleno un meteorito gigante, como el que acabó con los dinosaurios, o un tsunami colosal, de las dimensiones del que arrasó Lisboa el Día de Todos los Santos de 1755.

Y si nos caen encima también esas desgracias, algo que no descarto, el marido de Begoña y su mafia ni se darán por aludidos.

Echarán la culpa a los marcianos, a Franco o al heteropatriarcado. Y seguirán panza al sol de vacaciones y dándose la vida padre a cuenta del sufrido contribuyente.

O acumulando millones como hace Zapatero, del que hoy revela ‘The Objective’ que ha multiplicado su patrimonio por 100, desde que hace de comisionista, embajador y valedor del torturador Maduro.

No tienen un pase. En el mismo país cuyo Gobierno consigue hoteles para alojar a inmigrantes llegados de África ilegalmente, las señoras de Orense, León o Zamora, que han perdido sus casas por falta de previsión oficial y de las negligencias en cascada de los políticos, duermen, tiradas, en una colchoneta en un polideportivo.

En el que país se gasta 4.000 euros al mes en cada MENA, los perjudicados por el Volcán de la Palma siguen residiendo en contenedores y las víctimas de la DANA no han recibido las indemnizaciones.

Y en el que faltan hidroaviones para combatir los incendios, los zánganos más relevantes de la banda del PSOE viajan cada semana en Falcón a Santo Domingo y su jefe declara ‘zona de exclusión’ y prohibe hasta las motos de agua en el mar contiguo a La Mareta, para que los bañistas no le griten ‘hijo de puta’.

Puestas así las cosas, lo único que nos resta son las elecciones y aunque nos podemos pillar otra vez los dedos, ahora apostamos a que las tendremos en el primer trimestre de 2026.

El paisano necesita aferrarse al sillón presidencial, para intentar desde La Moncloa frenar el rosario de procesos judiciales por corrupción, que envuelven a sus parientes y a su partido.

A eso se suma que proetarras, separatistas catalanes de derechas e izquierdas y zarrapastrosos periféricos no vislumbran un personaje mas bizcochable como presidente del Gobierno de España y tienen todavía muchas facturas que pasarle al cobro.

Pero el calendario político es implacable.

Antes de diez meses tendremos elecciones autonómicas en Andalucía, donde ‘Chiqui Montero no levanta cabeza y en Castilla y León, donde los socialistas siguen a la baja.

Mi vaticinio es que a Sánchez no le va a quedar otra que convocar a la vez las generales.

Y que se pagará un batacazo antológico.