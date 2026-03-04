Soto Ivars desmonta el burdo circo de Sarah Santaolalla: “¡Hay políticos aplaudiendo esta mierda!”

Sigue el esperpento.

Sarah Santaolalla continúa su circo y ha denunciado a Vito Quiles por una pregunta agresión. La activista política sigue victimizándose y apareció en ‘En boca de todos’ (Cuatro) con el brazo en cabestrillo con una performance de libro.

La colaboradora de televisión iba a estar presente en el plató del programa presentado por Nacho Abad pero, según ha explicado ella misma en una conexión a las puertas de una comisaría, y no ha asistido al plató por “las lesiones” que había sufrido.

“Estoy un poco tocada, acojonada, con lo que está pasando. Esto ya no va de qué lado del bando estás, sino que va de que esto es terrorismo fascista. Si no solo yo he sido agredida, sino que también otra senadora tuvo que ir al hospital y hay otro parte de lesiones… No sé qué tiene que pasar en este país para que a este energúmeno se le quite la acreditación, para que duerma en una comisaría… He tenido esta noche un ataque de ansiedad brutal”.

Y prosiguió victimizándose:

“Este cabestrillo va a ser mi compañero durante tres semanas. Tengo los dedos de los pies completamente doloridos, la rodilla, la pierna… No tengo nada roto por suerte, pero tengo hematomas, tengo heridas… No voy a enseñar dónde tengo porque tengo incluso una también en el pecho. Tengo un dolor terrible en el hombro, en el cuello, la espalda… Tengo heridas en los dedos de los pies de los pisotones, de los golpes, los empujones… Este señor se tira encima. Él y otro bigardo de dos metros”.

Soto Ivars, se descojona de Sarah Santaolalla por presentarse como si fuera una amenazada por ETA al cambiar sus horarios y perder trabajos al ser perseguida por Vito Quiles https://t.co/i2ptxt5ioK pic.twitter.com/Hlji91GzUX — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) March 3, 2026

El periodista Juan Soto Ivars no podía creer este bochornoso espectáculo y compartió un vídeo hablando sobre el tema. El tertuliano de Susanna Griso puso el grito en el cielo y se mofó de Santaolalla por presentarse como si fuera una amenazada por ETA al cambiar sus horarios y perder trabajos al ser ‘perseguida’ por Vito Quiles: