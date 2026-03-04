¡Ahora sí que vas a llorar, Santaolalla! Vito Quiles demanda a la activista política por falso testimonio

¡Ahora sí que vas a llorar, Santaolalla!

Vito Quiles contraataca con fuerza: demanda a la activista política por falso testimonio, difamación y calumnias tras inventarse una agresión que «toda España ha visto que no existió»

El periodista no se quedó de brazos cruzados tras la denuncia por una inexistente agresión física que Sarah Santaolalla interpuso contra él.

Apenas 24 horas después de que la activista y colaboradora mediática lo acusara de haberla agredido «junto a sus matones» tras una charla en el Senado, Quiles anunció una querella en toda regla que promete ser un terremoto judicial.

En un vídeo difundido masivamente en redes sociales, Quiles aparece junto a su abogado, el mediático Juango Ospina, para declarar sin ambages:

Se trata de una denuncia falsa flagrante, porque la denunciante me acusa de haberla agredido cuando toda España ha visto en un vídeo con hechos objetivos que yo no he agredido a nadie, que no me acerco a más de dos metros y que no tengo ninguna actitud ni ninguna intención violenta.

Se mostró convencido de que Moncloa está también removiendo el avispero:

El Gobierno está amplificando un bulo y lo utiliza como cortina de humo para no hablar de los temas realmente importantes en este país.

El comunicador exige ahora justicia por varios delitos graves como falso testimonio, difamación y calumnias al difundir públicamente acusaciones que dañan su honor y reputación profesional, así como exigir a la activista política una indemnización por daños y perjuicios de «magnitudes incalculables», argumentando que el montaje pretendía hundirlo mediáticamente tras no poder desacreditarlo de otra forma.

🔴 ÚLTIMA HORA | Anunciamos una demanda contra Sarah Santaolalla por falso testimonio, difamación, calumnias y una indemnización de magnitudes incalculables por todo el daño causado al inventarse una agresión. pic.twitter.com/ZmsCb2XQVi — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 3, 2026

Quiles insistió en que las imágenes grabadas por testigos y difundidas en redes demuestran que fue él quien recibió empujones y zarandeos por parte de asistentes al evento, y no al revés:

Pretenden tacharme de ser un agresor o una especie de acosador cuando con una mano sujeto un micrófono y con la otra mano sujeto el teléfono móvil. No hay espacio físico, no hay forma normal de agredir a una persona cuando yo la encontraba haciendo mi trabajo. Yo sí que estaba en situación de vulnerabilidad, rodeado de más de 30 personas que me querían agredir y me empujaban. Yo he sido la víctima de esos golpes. Se ha podido apreciar cómo soy yo, el que sale mal parado, el que recibe los golpes en el estómago, en la espalda y el que agarra mi brazo constantemente con tal de entorpecer su labor como periodista.

Añadió que le sorprendió el papel desplegado por una pareja de agentes de la Policía Nacional:

Vi como dos policías recibían la orden de estar constantemente pegados a mí para intentar neutralizarme en el caso de que siga haciendo mi labor como periodista porque decían que no podía evitar escenas violentas, tratándome como si yo fuera una persona violenta.

Se mostró convencido de que este señalamiento se debe a sus críticas al Ejecutivo sanchista:

No me dejan ya ni trabajar simplemente porque soy crítico con el Gobierno y porque ataco a todos aquellos que os atacan a vosotros.

Y dejó claro que la denuncia de Santaolalla contra él es solo una cortina de humo y un insulto para aquellas mujeres que sí son víctimas de la violencia de género:

Esa denuncia desprecia y humilla a las víctimas reales de violencia y a todas las mujeres que sí que han denunciado acoso real y que sí que tienen pruebas de esas agresiones y de esos acosos. Estoy seguro de que los ciudadanos sabrán apreciar cómo realmente yo soy la víctima de esta violencia.

Para Vito Quiles, la activista política, con esta performance perpetrada, ha demostrado que no está en sus cabales: