Patxi López, cazado en las fiestas picantes del Tito Berni: el ‘mediador’ desliza que la imputación de Ángel Víctor Torres está al caer

Seísmo en Ferraz.

Tres años después de estallar el escándalo del ‘Tito Berni‘, la trama de corrupción, mordidas, prostitutas y cocaína que salpicó al PSOE, el hombre que dio nombre al caso, Antonio Navarro Tacoronte (el famoso ‘mediador’), vuelve a tirar de la manta otra vez. Y esta vez el daño colateral es de órdago.

En unas declaraciones recogidas por el digital esdiario, Navarro Tacoronte fue más allá de las ‘cenas inocentes’ en Ramsés que ya reconoció en 2023 cuando situó a Patxi López entre los comensales junto a una quincena de diputados socialistas.

Ahora habla sin ambages de fiestas picantes y coloca al que fuera número dos del PSOE en el Congreso en el mismo epicentro del escándalo que obligó a Sánchez a cortar cabezas.

Hay que recordar que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados siempre lo negó todo con vehemencia: «Una cosa es ir a una cena y otra es corromperse», llegó a decir. Incluso llegó a perder los nervios ante los periodistas: «¡A ti qué más te da!».

Pero el mediador no se achanta y eleva el relato: López no solo cenó, sino que estuvo presente en el ambiente festivo que rodeaba al exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ‘Tito Berni’.

Pero la bomba de Navarro Tacoronte no se queda en el portavoz parlamentario.

El mediador apuntó directamente al actual ministro Ángel Víctor Torres (Política Territorial y expresidente del Gobierno de Canarias) y lo calificó sin rodeos de «psicópata» por cómo supuestamente lo trató.

Lo vincula sin tapujos a la gestión de los contratos de mascarillas durante la pandemia, aquella trama que dejó presuntos beneficios millonarios (él habla de 4 o 5 millones de euros), y se atrevió a vaticinar lo que muchos en la oposición llevan tiempo reclamando: