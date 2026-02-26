Bombazo de Castillón sobre la salud de Sánchez: «Está obsesionado, cree que lo envenenaron»

La salud de Pedro Sánchez es un asunto que no deja indiferente a nadie.

Desde hace tiempo, su aspecto cadavérico es tema de conversación.

Si bien en un primer momento muchos pensaron que era producto de la presión derivada de los múltiples escándalos y frentes judiciales por los casos de corrupción de su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, las sospechas sobre una posible enfermedad que está mermando al líder del PSOE también han estado ahí.

Una información de Libertad Digital desveló que el marido de Begoña sufre una afección cardíaca que le obliga a ser tratado de forma constante en el Hospital Ramón y Cajal.

De hecho, el autor de la noticia, Miguel Ángel Pérez, jefe de Tribunales de Libertad Digital y director del canal de YouTube Medidas Cautelares, ha participado en La Retaguardia y lo dejó claro:

«Según la información que tenemos, procedente de fuentes de toda solvencia, Pedro Sánchez padece una lesión cardiovascular. Sabemos exactamente cuál es la patología, pero no lo podemos concretar públicamente porque ahí ya podríamos invadir su intimidad y el diagnóstico privado del presidente del Gobierno».

Sin embargo, el periodista Albert Castillón hoy ha soltado una bomba que lleva el asunto más allá.

De acuerdo con el presentador de Castillón Confidencial, Pedro Sánchez estaría obsesionado con que su afección física es producto de un envenenamiento. La información proviene del entorno cercano de La Moncloa.

«Hace meses que la preocupación por la salud física y mental del presidente del Gobierno es tema de debate en España, a veces tabú. No justifica eso la incapacidad, la maldad ni la forma despótica de gobernar; no justifican las amnistías, los indultos y las mentiras, pero existir algo, existe. Y hemos descubierto que, más allá de enfermedades, hay una obsesión —sea cierta o no— que carcome la salud del presidente del Gobierno. Está completamente obsesionado con que alguien le ha envenenado y él cree saber quién ha sido».

Y quien estaría detrás de este envenenamiento sería el Cartel de los soles, el ‘cartel’ de drogas encabezado por la cúpula chavista que gobierna Venezuela.