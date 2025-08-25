La canción del verano.

Por Tierra, Mar y Aire.

La previa del esperado enfrentamiento entre el Real Oviedo y el Real Madrid no solo trajo nerviosismo y expectación futbolística: el Carlos Tartiere se transformó en altavoz del descontento político.

El estadio, repleto de oviedistas y madridistas, fue escenario de un cántico ensordecedor contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La frase coreada, “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”, retumbó desde las gradas, dejando claro que, en esta ocasión, la tensión no solo estaba en el césped.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, este tipo de manifestaciones se han convertido en un fenómeno transversal en la sociedad española.

La política ha saltado del Congreso a los estadios y conciertos, y el nombre de Pedro Sánchez parece ser el estribillo de moda, tanto en escenarios musicales como en recintos deportivos.

La mezcla de fútbol y política, lejos de ser algo novedoso, alcanza ahora tintes de canción del verano, con letras improvisadas que ni el más ingenioso de los compositores podría haber anticipado.

Antecedentes: la política se cuela en la grada

No es la primera vez que el fútbol español sirve como caja de resonancia para el descontento popular. Ya en otras ciudades y recintos, los cánticos contra miembros del Gobierno han sido habituales, pero lo vivido en el Carlos Tartiere ha marcado un nuevo récord de decibelios y unanimidad. El fenómeno ha trascendido la rivalidad deportiva; aficionados de ambos equipos corearon al unísono, evidenciando que, por encima de las camisetas, la indignación política puede unir a las masas.

En los últimos meses, estos cánticos han saltado a los titulares de los principales medios, que destacan cómo el hartazgo social se canaliza en espacios de ocio colectivo. Las redes sociales amplifican el eco y lo viralizan en cuestión de minutos. No solo se trata de una moda pasajera: para muchos, la única urgencia nacional es, según se grita en las gradas, “liberarse de la presidencia de Pedro Sánchez Pérez-Castejón”.

El partido: fútbol, protestas y mucho ruido

El ambiente previo al Oviedo-Real Madrid fue de todo menos apacible. El Real Madrid llegaba como favorito, aunque el Oviedo, empujado por su afición y el clima de reivindicación, prometía pelea en el césped. Sin embargo, por momentos, el juego pasó a un segundo plano. Las cámaras de televisión y los comentaristas no podían evitar referirse al estruendo político que emanaba de la grada, en una suerte de sinfonía disonante que no figuraba en los guiones de la Liga.

En lo deportivo, la expectación era máxima: el Real Madrid buscaba consolidar su liderato y el Oviedo soñaba con dar la campanada ante su público. Las casas de apuestas ofrecían cuotas claramente favorables al conjunto blanco, situando la victoria del Madrid en torno a 1,35, el empate en 4,20 y la sorpresa azul en 7,50. Pero, como suele ocurrir en el fútbol, el resultado final quedó en un segundo plano ante el espectáculo extradeportivo que copó titulares y tertulias.

El cántico, fenómeno viral y síntoma de hartazgo

Lo ocurrido en el Carlos Tartiere no es un hecho aislado. Los insultos y cánticos contra Pedro Sánchez se han convertido, para bien o para mal, en la “canción del verano” en España. Desde festivales musicales hasta partidos de fútbol, el nombre del presidente suena más que el de cualquier goleador o artista del momento. Algunos analistas lo ven como una muestra de libertad de expresión; otros, como síntoma preocupante de polarización y crispación social.

La consigna “la única urgencia nacional es liberarse de la presidencia de Pedro Sánchez Pérez-Castejón” se repite como mantra en redes y en las gradas. Lo curioso es que, en un país tan futbolero, ni siquiera el clásico Real Madrid–Barcelona había logrado tal grado de unanimidad en el cántico. El fútbol, una vez más, demuestra que puede ser mucho más que deporte: es reflejo de los estados de ánimo colectivos.

Humor y escepticismo ante el fenómeno

Los más veteranos del lugar recuerdan con sorna que, antaño, los cánticos más repetidos eran los dedicados al árbitro o al rival. Ahora, la política ha desplazado al “árbitro cabrón” de toda la vida. Algún aficionado, con retranca asturiana, bromeaba en la previa: “Al menos nos une algo, aunque sea el cabreo”. El escepticismo reina entre quienes ven en estos episodios una moda pasajera, tan efímera como las rachas goleadoras de los delanteros de turno.

Curiosidades sobre el fenómeno y sus protagonistas

El cántico contra Pedro Sánchez se ha escuchado esta temporada en más de 15 estadios distintos de España, además de en festivales y conciertos multitudinarios.

En redes sociales, el hashtag #PedroSanchez dimite ha superado en ocasiones a los trending topics relacionados con el fútbol.

Algunos jugadores extranjeros del Real Madrid preguntaron en el vestuario por el significado del cántico, pensando que era una expresión local de ánimo.

El Carlos Tartiere, inaugurado en 2000, nunca antes había vivido una previa tan politizada, ni siquiera en los derbis asturianos.

Las casas de apuestas han llegado a ofrecer cuotas sobre la probabilidad de que se coreen cánticos políticos en los partidos de la jornada.

Pese a la polémica, ningún organismo oficial ha sancionado a los clubes por este tipo de manifestaciones, argumentando que exceden el ámbito deportivo.

El fenómeno ha sido objeto de debate en programas de radio, donde se ha propuesto ironizar con un “top 10” de cánticos políticos en la historia del fútbol español.

Nada como el fútbol para retratar el pulso de la calle; y nada como un estadio lleno para dejar claro que, en España, las urgencias nacionales a veces se gritan a coro entre goles, cánticos y mucha, muchísima pasión.