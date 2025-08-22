Alfonso Rojo: “Los limpiaculos del PSOE, el coste real de la inmigración y la careta de los progres”

Quizá porque andamos tosiendo como descosidos por el humo de los incendios, ha pasado casi desapercibido el desbarre del diputado socialista Víctor Gutiérrez.

Lo he visto esta mañana, en la portada de Periodista Digital, y la verdad es que me he quedado atónito.

Fue en un programa de televisión, debatiendo con Samuel Vázquez, de VOX, cuando el tal Gutiérrez, que fue waterpolista profesional y que hace cuatro años fue nombrado por Pedro Sánchez secretario de Políticas LGTBI del PSOE, defendió la entrada masiva de inmigrantes en España alegando muy serio que, si no, “¿quién le va a limpiar el culo a los abuelos?”.

Vázquez, que es policía, experto en seguridad y un polemista feroz, le espetó a bocajarro “¡Racista!”, pero creo que no va por ahí toda la cosa.

Este Gutiérrez fue el que cargó contra Xavi Hernández por haber elogiado en una entrevista a Catar, país absolutista donde meten en la cárcel a los homosexuales, y parece un tipo con cierta conciencia social.

Lo que no tiene son dos dedos de frente. Le debieron dar demasiadas aguadillas en la piscina o muchos pelotazos en la cabeza cuando competía en waterpolo.

Porque eso del trasero y la caca de los abuelos se las trae.

Como lo de que vienen en masa a pagarnos las pensiones, sin que Ministerio alguno revele cuántos son, qué hacen, si cotizan o no, cuánto cuestan al erario público y lo que cuelga.

El único país occidental que ha hecho los cálculos y se ha atrevido a revelar los datos es Dinamarca, cuyo gobierno izquierdista concluye que la inmigración de países no occidentales —Oriente Medio, Norte de África, Pakistán y Turquía— genera un coste neto de 24.000 millones de coronas danesas, mientras que los inmigrantes de países occidentales —Europa, EE. UU., Australia— son contribuyentes netos.

Imagino que aquí, visto lo que anda por la calle, como lucen cada mañana los ambulatorios de la Seguridad Social, el ambiente que reina por la noche en los calabozos de las comisarías y la población de las cárceles, todavía sería peor.

Pero yendo al tema: lo del atolondrado Gutiérrez es una muestra más de la necedad con que el PSOE y la izquierda plantean el asunto.

Hay que quitarles la careta.

Un MENA cuesta al erario público 4.000 euros al mes, tres veces más de lo que cobra un brigadista forestal, de esos que se abrasan la piel luchando estos días contra el fuego.

¿No caen en la cuenta los progres de que relegar a los inmigrantes a trabajos que los españoles hemos desechado por cutres, duros o mal pagados es clasista y racista?

En España hay ahora casi siete millones de jubilados y la pensión media son 1.500 euros.

¿Hay algún atrofiado en la izquierda que me pueda decir cuántos sueldos de repartidor, camarero, asistente o aparcacoches hacen falta para cubrir una de esas pensiones?

Al margen de eso y como conclusión: si en lugar del socialista Gutiérrez quien suelta la memez es un tertuliano de derechas, a estas horas lo habrían crucificado.

Vázquez, el de VOX, no tendría que haberse limitado a llamarle “racista”; tendría que haber añadido “tonto del culo”.