Desgarrador testimonio de una mujer que ha perdido su casa por los incendios: “¡Esto no es socialismo ni es nada!”

Los vecinos de los pueblos afectados por la ola de incendios en España denuncian el abandono por parte del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez se blinda en sus visitas a las zonas afectadas, alejándose del pueblo con el fin de hacerse la foto, el cabreo de los ciudadanos es bestial.

‘Espejo Público’ (Antena 3) charló con una las víctimas de las llamas que ha perdido su casa este 20 de agosto de 2025. La joven culpó al Gobierno de la falta de medios y medidas de prevención:

«Lo que está haciendo este Gobierno, no es socialismo ni es nada, no lo he vivido nunca. Soy muy joven pero mi madre y la gente de mi alrededor tampoco lo ha vivido. No tiene vergüenza ni hay por donde cogerlo lo que se está viviendo. Ya les pasó a los de la DANA, les pasó a la gente de La Palma, ha pasado con el Coronavirus, está pasando con los incendios. Yo no sé si es que quieren acabar con España o hay un interés porque se acabe el monte».

La mujer relató cómo les obligaron a abandonar sus casas no permitiendo defender sus hogares de las llamas:

«A nosotros se nos han quemado las casas, hay gente que vive todo el año en el pueblo y no tiene nada, entonces esto es lo que hay. Aquí estamos solos, ayer eran las 10 de la noche, subí un vídeo a mi Facebook diciendo que todavía no nos había dicho nadie cómo estaban nuestras casas y era la puta verdad, nos hemos enterado por los Whatsapp que nos estaban mandando, y todavía no nos dejan entrar, que yo entiendo que hay un riesgo para la salud, ¡qué menos que informarnos! No se sabe nada todavía, esto es lo que hay. Se podía haber evitado, si realmente no hubiera solución para el pueblo, mínimo 24 horas antes de que se incendiaran nuestras casas nos hubieran dejado regar los alrededores. Se podía haber evitado con el mantenimiento que se hace antes cuando se pagan los impuestos y tienen que venir a segar el pueblo y estamos en mayo y no ha aparecido nada por aquí».

Con la voz desencajada, denunció cómo podía haberse evitado la desgracia en las zonas arrasadas por el fuego: