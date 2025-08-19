¡A Begoña, la insaciable pentaimputada, los barrotes le esperan!

El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La causa se centra en la contratación de Álvarez como asistente de Gómez y en la sospecha de que habría realizado tareas privadas vinculadas al trabajo académico de la primera, potencialmente desviando fondos públicos.

Esta imputación se suma a las ya existentes de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Cristina Álvarez está citada para declarar como investigada el 10 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas y Begoña Gómez deberá declarar como investigada el 11 de septiembre de 2025 a las 10:30 horas.

