"24x7"

¡A Begoña, la insaciable pentaimputada, los barrotes le esperan!

Archivado en: Periodismo

Más información

Alfonso Rojo: “Sánchez en la tumbona, el Gobierno de vacaciones a cuenta nuestra y España ardiendo”

Alfonso Rojo: “Sánchez en la tumbona, el Gobierno de vacaciones a cuenta nuestra y España ardiendo”

El juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, ha imputado a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La causa se centra en la contratación de Álvarez como asistente de Gómez y en la sospecha de que habría realizado tareas privadas vinculadas al trabajo académico de la primera, potencialmente desviando fondos públicos.

Esta imputación se suma a las ya existentes de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

Cristina Álvarez está citada para declarar como investigada el 10 de septiembre de 2025 a las 11:00 horas y Begoña Gómez deberá declarar como investigada el 11 de septiembre de 2025 a las 10:30 horas.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política en España este martes 19 de agosto de 2025 en una nueva edición de ’24×7′.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]