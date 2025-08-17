La gran decadencia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con Óscar Puente al frente, dispone para 2025 de 12.488 millones de euros.

A junio, solo ha ejecutado el 26,6%.

El desglose de la IGAE es demoledor: Gasto en personal: 49,7% ejecutado. Inversiones reales: 3.377 M€ disponibles… solo 1.204 M€ gastados (35,7%). Transferencias de capital (para modernizar y mejorar infraestructuras): 7,9%. Subvenciones para el sistema ferroviario y aeroportuario: apenas 1,64 M€.

Con estos niveles de ejecución, no es raro que: Los trenes se paren. Las carreteras se hundan. Los aeropuertos tengan problemas. El dinero está, pero duerme en los cajones del Ministerio.

Y mientras tanto, el país pierde competitividad, seguridad y oportunidades de crecimiento. Pero eso sí… en redes sociales, el ministro corre que vuela.