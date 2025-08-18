'24x7'

¡Sánchez huye otra vez como un galgo de la prensa y la furia del pueblo!

Archivado en: Periodismo

El presidente del Gobierno volvió a protagonizar una polémica escapada tras un acto oficial en el que se esperaba que respondiera a preguntas sobre la creciente tensión política y social. En cuanto terminó su intervención, Sánchez abandonó el lugar a toda prisa, evitando a los periodistas congregados y dejando sin respuesta las cuestiones más delicadas de la jornada.

La imagen de su marcha apresurada recuerda a otras ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo ha optado por el silencio frente a la incomodidad de la prensa y la presión ciudadana. La escena, comparada ya en redes con la carrera de un galgo, ha generado una ola de críticas entre la oposición, que lo acusa de “esquivar la realidad” y de dar la espalda al debate democrático.

Para analizar este y otros asuntos, Eurico Campano aborda en esta edición especial de ’24×7′ lo último de la actualidad política en España junto con Sergio Fidalgo y Miguel Blázquez Carracedo.

