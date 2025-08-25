Si el Gobierno lo permite

¿Sabes lo que han costado la vacaciones de Sánchez?

Archivado en: Economía

¿Es rico Pedro Sánchez?

No hace falta mirar su nómina, basta con mirar sus vacaciones.

El presidente disfruta este agosto del Palacio de La Mareta, un complejo de 10 bungalows que cuenta con seguridad extrema, decenas de empleados y gastos millonarios.

Los números hablan solos:

95 policías y guardias civiles desplegados → 350.000 € en seguridad solo en agosto.

120.000 € en personal de servicio y cocina.

85.000 € en mejoras y mantenimiento extraordinario (obras, piscinas, lago).

40.000 € en alimentación y catering.

Total: 600.000 € en un mes de vacaciones, a costa de los contribuyentes.

Mientras millones de españoles hacen malabares para llegar a fin de mes, Sánchez convierte el Palacio Real de La Mareta, regalado por Marruecos a Juan Carlos I y cedido al Estado, en su resort personal. ¿Es este el modelo de austeridad que predica el Gobierno?

