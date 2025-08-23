Este perro ‘roba’ a otro en plena calle ante asombro de su dueña

Le pudo la naturaleza o tiene malas influencias el golden retriever.

El caso es que, como se ve en el vídeo, el perro grande decidió que se le apetecía el chico y se lo llevó a la bravas.

En las imágenes se ve cómo un can de cierto porte, juega con un pomerano y pocos instantes después agarra con sus dientes la correa del diminuto can y echa a correr, llevándoselo con él

La dueña de la ‘víctima‘, comienza una persecución.

Se desconoce el desenlace de la historia y tampoco se sabe la fecha.

A juzgar por las imágenes, los hechos tuvieron lugar en Japón.

GOLDEN RETRIEVER: EL PERRO FAMILIAR MÁS POPULAR DEL MUNDO

¿Quién no ha visto alguna vez a un golden retriever caminando por la calle, con la lengua fuera y una sonrisa digna de portada?

Lo curioso es que, aunque hoy parecen diseñados para posar en selfies y alegrar reuniones familiares, sus orígenes no son precisamente de alfombra roja.

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, pocos recuerdan que esta raza fue creada en la Escocia del siglo XIX para recuperar aves acuáticas durante las cacerías de la nobleza.

Aquellas primeras generaciones nacieron del cruce entre el Retriever de pelo rizado y el Tweed Water Spaniel, buscando un perro que combinara resistencia, olfato y, sobre todo, una boca suave para no dañar la presa recuperada.

Con el paso del tiempo, el golden retriever cambió el barro de los humedales por la moqueta de los salones, convirtiéndose en uno de los perros más populares del mundo y en el compañero ideal para familias, deportistas y hasta presidentes. Su salto a la fama no es casualidad: su carácter bonachón y su capacidad de adaptación lo han hecho protagonista de miles de hogares y vídeos virales.

Belleza que exige cuidados: características físicas y mantenimiento

No todo es glamour y pelusa dorada. El golden retriever es un perro de tamaño mediano-grande, con machos que suelen pesar entre 30 y 35 kg y hembras entre 25 y 30 kg, alcanzando una altura a la cruz de hasta 61 cm. Su pelaje, de un dorado que puede ir del claro al oscuro, es doble: una capa interna densa y una externa lisa o ligeramente ondulada, resistente al agua y diseñada para soportar el frío escocés. ¿El precio de tanta belleza? Mudan pelo, y mucho. Cepillarlo a diario es casi una obligación para evitar que tu aspiradora se declare en huelga.

Sus ojos marrón oscuro y su expresión dulce son tan característicos como sus orejas caídas, que requieren limpieza periódica para evitar infecciones. Además, debido a su genética y su apetito voraz, hay que prestar atención a su peso y realizar chequeos veterinarios frecuentes para prevenir problemas ortopédicos y oculares.

Tabla de características físicas

Característica Machos Hembras Altura 56-61 cm 51-56 cm Peso 30-35 kg 25-30 kg Pelaje Doble, dorado Doble, dorado Esperanza vida 10-12 años 10-12 años

Un carácter de oro: sociabilidad y energía sin fin

Si hay algo que define al golden retriever es su personalidad equilibrada y su carácter sociable. Esta raza es famosa por su tolerancia y afecto, tanto con adultos como con niños, y por su capacidad para llevarse bien con otros animales, incluidos gatos y conejos. No es casualidad que se utilicen como perros de terapia, asistencia y guía: su deseo de agradar es tan grande como su habilidad para aprender órdenes nuevas (solo necesitan unas pocas repeticiones para memorizarlas).

Eso sí, su energía parece inagotable. Aunque disfrutan de una buena siesta, necesitan ejercicio diario: paseos, juegos, natación y actividades de olfato son imprescindibles para evitar el aburrimiento y los problemas de conducta. Un golden aburrido puede convertirse en un experto excavador o ladrador, así que mejor mantener su mente y cuerpo ocupados con retos y juegos de inteligencia.

Adaptabilidad y convivencia: ¿vale para todo?

Una de las grandes ventajas del golden retriever es su adaptabilidad. Aunque prefieren casas con jardín, pueden vivir perfectamente en pisos si tienen suficiente actividad física diaria. Son perros que disfrutan de la vida familiar y que sufren si se les deja solos muchas horas. Su carácter paciente los convierte en compañeros ideales para niños pequeños, pero también requieren socialización temprana para evitar miedos o comportamientos indeseados en la edad adulta.

A nivel de convivencia con otras mascotas, la clave está en la educación y la socialización desde cachorros. Un golden bien educado puede compartir espacio con gatos, aves y otros perros sin problemas, aunque cada individuo es un mundo y hay que respetar sus tiempos de adaptación.

Salud y longevidad: prevención y cuidados esenciales

No todo es alegría: el golden retriever es propenso a ciertos problemas de salud, como la displasia de cadera y codo, cataratas juveniles y atrofia progresiva de retina. Una dieta equilibrada, el control del peso y las revisiones veterinarias periódicas son esenciales para garantizar su bienestar. Además, sus orejas largas pueden acumular humedad y cera, por lo que conviene secarlas y limpiarlas tras cada baño o chapuzón.

En cuanto al clima, soportan bien el frío gracias a su pelaje, pero en zonas calurosas hay que evitar el ejercicio intenso en las horas centrales del día para prevenir golpes de calor. La esperanza de vida ronda los 10-12 años, aunque con buenos cuidados pueden llegar a superar esa edad.

¿Por qué el golden retriever enamora a todos?

La popularidad del golden retriever no es solo cuestión de moda. Su inteligencia, versatilidad y empatía los han convertido en protagonistas de historias de rescate, películas y hasta memes. Son perros con una capacidad única para detectar el estado de ánimo de sus dueños y ofrecer consuelo, lo que los hace especialmente valorados en terapias asistidas.

Además, su amor por transportar cosas en la boca es legendario: muchos golden son capaces de llevar objetos delicados, como un huevo crudo, sin romperlo. Este instinto de “recuperador” explica por qué suelen aparecer en casa con un calcetín, una zapatilla o el mando de la tele entre los dientes, siempre dispuestos a colaborar… a su manera.

Curiosidades doradas

Un golden retriever puede aprender más de 200 órdenes distintas, lo que lo sitúa entre las razas más inteligentes del mundo.

Su capacidad olfativa los convierte en perros excelentes para trabajos de detección, como búsqueda de personas o detección de alergias alimentarias.

Son tan sociables que, en algunos países, se utilizan como perros “anfitriones” en programas de socialización para otras razas más tímidas.

El récord Guinness al perro con más objetos transportados en la boca a la vez lo ostenta un golden retriever.

El golden retriever no solo es un icono de simpatía y belleza: es, sobre todo, un compañero fiel y sensible, capaz de transformar cualquier casa en un hogar lleno de alegría y lametones.