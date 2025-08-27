La corrupción espera al Gobierno en septiembre

En el 24×7 Verano de este miércoles 27 de agosto, César Sinde analiza con la portavoz de Hazte Oir, Nouna Lozano y el periodista Álex Navajas todas las maniobras que el Gobierno está realizando para intentar tapar la corrupción que le carcome.

En el colmo del desparpajo, el Ejecutivo de Sánchez ha decidido poner a Maria Jesús Montero al frente de un comité anticorrupción. Además, el PSOE ha confirmado que va a pedir al Congreso de los Diputados –cuya presidenta es la socialista Francina Armengol– que el Pleno previsto para la segunda semana de septiembre dure dos días en lugar de tres, con el objetivo de que el 11 de septiembre no haya sesión. Los socialistas esgrimieron que esa jornada es festivo en Cataluña y se celebra la Diada, así que los representantes catalanes que lo deseen podrían estar en su comunidad.

Además, según publica The Objective este martes, hemos conocido que Koldo García quiso acercarse a la actual presidenta de México. El asesor ministerial planteó a José Luis Ábalos la posibilidad de contactar con Claudia Sheinbaum, entonces líder del partido político Morena, para mediar con el Gobierno español en plenas tensiones diplomáticas. El contacto lo brindaría el empresario cántabro Jacobo Pombo, ex militante del PP señalado por la Audiencia Nacional como posible «intermediario» de la trama y amigo del hijo del exministro, Víctor Ábalos, que dispone de una amplía red de contactos en Latinoamérica tras haber realizado negocios bajo el paraguas de una asociación de jóvenes empresarios.