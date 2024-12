¡Así ‘decapitó’ Sánchez a Lobato! Alberto Sotillos cuenta las sucias artes del marido de Begoña

Pedro Sánchez exige lealtad absoluta.

Aunque ello implique dar aire a una presunta ilegalidad.

Alberto Sotillos, perfecto conocedor de lo que sucede en el PSOE, comentó en ‘La Burbuja‘, el programa que presenta y dirige Josué Cárdenas en Periodista Digital, las consecuencias que tiene enfrentarse al inquilino de La Moncloa, tal y como le ha sucedido a Juan Lobato:

Pues es que es verdad que contra Pedro Sánchez la valentía es carísima. Es que no es simplemente tener una posición política que tengas que defender, donde un político pues con valentía puede sacar adelante cualquier proyecto, oye, crees en tus ideas, esto no tiene que ver con las ideas, esto tiene que ver con un nivel de presión que quienes conocen y conocemos el Partido Socialista de Madrid por dentro no habrán sido horas fáciles para Lobato, yo sé que tenía apoyo, respaldo moral, pero claro, al final, día a día dentro de ese partido son capaces de hacer cosas espectaculares.

Ya lo vimos con Tomás Gómez, no tuvieron ningún reparo en inventarse una presunta corrupción de un tranvía de Parla y luego reconocer que era mentira solamente para quitarle, ¿no? O cambiarle la cerradura del despacho. Te estás enfrentando a eso, no te estás enfrentando a una valentía política y entiendo que Lobato pues a lo mejor no tenga ganas para pelear porque es que no va con él, es que él no es así. Otra cosa es que hubiera venido muy bien que tuviera las fuerzas y las ganas de hacerlo.