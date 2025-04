Elon Musk: “La inmigración masiva es una locura y conducirá a la destrucción de cualquier país que la permita»

El aviso de Elon Musk es claro, tajante, definitivo.

Lo ha dejado sobre el tablero este sábado, 5 de abril de 2025, durante el congreso organizado por Matteo Salvini, viceprimer ministro de Italia y líder del partido de derecha Liga Norte.

Musk, el hombre más rico del mundo y figura clave ahora en la Administración Trump y en el ámbito tecnológico, realizó declaraciones contundentes: “la inmigración masiva es una locura y conducirá a la destrucción de cualquier país que la permita sin restricciones”.

Estas palabras han generado un intenso debate a nivel internacional, polarizando opiniones en torno al impacto de los movimientos migratorios en las sociedades modernas.

Musk argumentó que el problema radica en las matemáticas demográficas: “Un país es su gente, no su geografía”.

Y señaló, subrayando que los países receptores, con poblaciones relativamente pequeñas, no pueden absorber flujos migratorios masivos sin alterar profundamente su estructura social y económica.

Advirtió sobre un aumento de ataques terroristas en Europa como consecuencia del descontrol migratorio, señalando específicamente a Italia como un caso preocupante.

Estas declaraciones se producen en un contexto global marcado por debates intensos sobre las políticas migratorias.

Europa, en particular, ha sido testigo de un incremento significativo en la llegada de migrantes debido a crisis humanitarias y conflictos en regiones como Oriente Medio y África.

Países como Hungría han adoptado posturas antimigratorias estrictas, mientras que otros, como Alemania, han intentado equilibrar la acogida humanitaria con medidas de integración.

