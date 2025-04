Muere durante el parto Hailey Okula, la influencer que consiguió medio millón de seguidores compartiendo su lucha contra la infertilidad

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la repentina muerte de Hailey Okula, más conocida como Nurse Hailey.

Esta enfermera de urgencias y creadora de contenido estadounidense dedicó años a visibilizar los desafíos de la infertilidad, compartiendo con sus más de 450.000 seguidores un viaje cargado de esperanza, resiliencia y amor por la vida.

Su fallecimiento, ocurrido tras sufrir una embolia amniótica durante el parto, ha dejado un vacío irreparable en sus seres queridos y en su comunidad digital.

Hailey, de 33 años, había anunciado emocionada en septiembre pasado que esperaba a su primer hijo tras un largo y complicado proceso de fecundación in vitro.

Su esposo, Matthew Okula, bombero en Los Ángeles, compartía con ella la ilusión de convertirse en padres, un sueño que habían perseguido durante años.

El pasado sábado, Hailey dio a luz a su hijo Crew mediante cesárea.

Sin embargo, minutos después sufrió un paro cardíaco derivado de esta rara complicación obstétrica.

El pequeño Crew nació sano y sobrevivió al parto.

Su padre, Matthew Okula, ha compartido que el niño está bajo su cuidado y que crecerá escuchando sobre la increíble mujer que fue su madre.

