Zapatero da un paso más para entrar en prisión

José Luis Rodríguez Zapatero está más cerca de la cárcel a cada día que pasa. Además de porque en Estados Unidos ya le están investigando, esta semana un particular ha decidido presentar una denuncia ante la Agencia Tributaria, pidiendo que se examinen a fondo sus ingresos «oscuros» que provienen de Venezuela. La solicitud exige una «investigación exhaustiva y no parcializada» de su actividad económica, abarcando desde posibles rentas en especie hasta transacciones a través de consultoras cuestionables.

La denuncia incluye sospechas muy concretas. Se hace referencia a la declaración del propio Zapatero en la Comisión Koldo del Senado: admitió haber viajado en aviones de la petrolera venezolana Pdvsa, bajo el control del régimen de Delcy Rodríguez. Juristas afirman que Hacienda no puede ignorar este asunto. Además, lo vinculan con el rescate de 53 millones de euros destinado a Plus Ultra, donde operaba Julio Martínez Martínez, un conocido amigo y pagador del expresidente.

En la denuncia publicada por Libertad Digital, se solicita revisar su IRPF, rentas no declaradas y los ingresos derivados de consultorías. Se mencionan empresas como Análisis Relevante SL (de Martínez) y Whathefav SL (de las hijas de Zapatero). Podrían salir a la luz irregularidades graves, más allá de los viajes financiados: cientos de millones podrían haberse canalizado a través de sociedades interpuestas.

Antecedentes que alimentan la controversia

Zapatero dejó su cargo en el Gobierno en 2011 con un patrimonio bastante modesto: aproximadamente 37.000 euros en bienes inmuebles y un total cercano a los 209.000 euros. Sin embargo, su conexión con Venezuela coincidió con cambios significativos. En 2019 adquirió un chalet en Aravaca (Madrid) por 800.000 euros, justo cuando estaba mediando con Maduro. Lo vendió en 2024 por unos impresionantes 1,6 millones, duplicando así su inversión inicial.

Respecto a Martínez, quien fue detenido por blanqueo en el caso Plus Ultra, se señala que le pagó unos 450.000 euros durante seis años (alrededor de 75.000 anuales) por «asesorías globales» e informes sobre geopolítica. La empresa de Martínez facturó poco, pero casi la mitad fue para Zapatero. Desde el PP lo acusan de utilizar «sociedades pantalla» para obtener comisiones del rescate.

Hacienda, bajo la dirección de Arcadi España, tiene la obligación de investigar este asunto. Fuentes legales advierten que podría destaparse un entramado de mordidas relacionadas con el rescate de Plus Ultra o favores otorgados por parte del régimen venezolano. Una querella anterior por blanqueo fue desestimada por falta de pruebas contundentes, pero esta nueva denuncia fiscal requiere acción.

El expresidente sostiene su integridad: factura como autónomo, cotiza su IRPF y niega cualquier irregularidad. Sin embargo, es curioso cómo su patrimonio inmobiliario se ha multiplicado por 90 desde 2011. ¿Coincidencia o patrón evidente?

Plus Ultra : Rescate de 53 millones , pese a sus vínculos venezolanos.

: Rescate de , pese a sus vínculos venezolanos. Venezuela : Mediación con Maduro desde 2015, incluyendo viajes en jets estatales.

: Mediación con desde 2015, incluyendo viajes en jets estatales. Familia: Sus hijas facturan a través de Whathefav, relacionado con empresas vinculadas a diferentes pagos.

En tono irónico, Zapatero comentó durante la comisión: «No cogí a Sánchez por las orejas para rescatar Plus Ultra». Pero las cifras no encajan solas. Curiosamente, su chalet en Aravaca fue escenario de cinco reuniones cruciales sobre los fondos destinados a la aerolínea. Un último dato inquietante: según denuncias colaterales, se habla de que Martínez pagó hasta 250 millones en sobres, lo que podría tener ramificaciones dentro del socialismo español. Solo el tiempo y Hacienda nos darán respuestas.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el ’24×7′ de este martes, 31 de marzo, con la diputada del PP Milagros Marcos y el director de La Retaguardia, Eurico Campano.