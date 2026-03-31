'LA RETAGUARDIA'

¡Andalucía será la tumba del sanchismo y Montero su enterradora!

Archivado en: Autonomías | Gobierno | Periodismo

Más información

Jorge Calabrés

Jorge Calabrés se cachondea como nunca de la «poderosa» 'Chiqui' Montero: «Nos va a dar grandes noches»

Juanma Moreno (PP)

El 'suave' Juanma Moreno enfila las elecciones del 17-M arrasando en aprobación popular

Las cuartas elecciones autonómicas en lo que va de 2026 nos han colocado un panorama fantástico para después de la Semana Santa. Y horripilante, si tu caso es el de socialista…

Como no parece probable, seguimos por el camino: Pedro Sánchez se dará la cuarta bofetada contra el electorado, que volverá a dejar a los suyos como segunda opción por cuarta vez en lo que va de año, mientras ve cómo el primero y el tercero crecen, y es que siempre crecen. PP y VOX están desarbolando el panorama socialista, aunque bien pensado, han sido ellos mismos con tanta corrupción y tanta metida de pata los que lo han hecho.

A los extremeños, aragoneses, castellano leoneses y andaluces no les pasa desapercibido que Pedro Sánchez y su a familia, sus amigos y su partido, se han comportado todos como unos auténticos mangantes. Y lo está pagando, y más que lo va a pagar. ¡Andalucía será la tumba del sanchismo y Chiqui Montero su enterradora!

Una tertulia reposada en ‘La Retaguardia’ en este martes de Pascua último día de marzo de 2026, de la mano de Mario Garcés, ex secretario de Estado.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUIDADO DE LA CARA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]