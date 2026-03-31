¡Andalucía será la tumba del sanchismo y Montero su enterradora!

Las cuartas elecciones autonómicas en lo que va de 2026 nos han colocado un panorama fantástico para después de la Semana Santa. Y horripilante, si tu caso es el de socialista…

Como no parece probable, seguimos por el camino: Pedro Sánchez se dará la cuarta bofetada contra el electorado, que volverá a dejar a los suyos como segunda opción por cuarta vez en lo que va de año, mientras ve cómo el primero y el tercero crecen, y es que siempre crecen. PP y VOX están desarbolando el panorama socialista, aunque bien pensado, han sido ellos mismos con tanta corrupción y tanta metida de pata los que lo han hecho.

A los extremeños, aragoneses, castellano leoneses y andaluces no les pasa desapercibido que Pedro Sánchez y su a familia, sus amigos y su partido, se han comportado todos como unos auténticos mangantes. Y lo está pagando, y más que lo va a pagar. ¡Andalucía será la tumba del sanchismo y Chiqui Montero su enterradora!

Una tertulia reposada en ‘La Retaguardia’ en este martes de Pascua último día de marzo de 2026, de la mano de Mario Garcés, ex secretario de Estado.