Una ruta de códigos postales.

Así ha resumido este martes Ana Rosa Quintana en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) el último capítulo de las escapadas y ausencias de Pedro Sánchez. Y lo ha hecho con el tono afilado que ya se ha convertido en marca de la casa.

«El 98.730 es el código postal de un atolón en Bora Bora. Según el presidente, era lo mismo gobernar desde allí que desde las Maldivas o desde Lanzarote. El 35.508 corresponde al Palacio de la Mareta. Pedro Sánchez dijo ayer: «Yo soy presidente del Gobierno 24-7, con independencia de cuál sea el código postal. Pues en vez de salir corriendo, podría haberse quedado de vacaciones en el parador de Ceuta. Los lugares que evitó no se le escapan a nadie. El 46.200 es el código postal de Paiporta, y de allí también salió corriendo. De casta le viene al galgo».

La presentadora hizo recopilación del largo listado de faltas del socialista en momentos de crisis y catástrofes: «El 45.002 es el de la Catedral de Toledo, pero tampoco se le vio por allí en el funeral de las víctimas de Adamuz, ni se le ha visto en El Hierro. Después de dejar solos a los ceutíes, ha dejado solos a los canarios».

🔥Ana Rosa RESPONDE a Sánchez: “Dice el presidente que no se esconde y que siempre da la cara. Este es el mejor chiste. No dio la cara en el funeral de Urda, ni en Ceuta, ni en El Hierro, ni en Paiporta». https://t.co/i9jhFtpsJJ — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 17, 2026

Siguiendo con los códigos postales, Quintana arrojó a la cara del socialista el código postal de Telecinco, después de la entrevista de Carlos Franganillo:

«Por fin le han hecho una entrevista al presidente. Ya era hora. Ayer dejaron de hacerle la pelota. Fue en Mediaset donde dejaron de bailarle el agua. Al fin se enfrentó a un periodista y, como no le gustaba lo que le preguntaba Carlos Franganillo, solo se le ocurrió reñirle por hacer su trabajo. De la fuerza del amor a la fuerza de la regañina. Sánchez tiene aprendidas todas las respuestas que le dicta su ejército de 959 asesores».

En este aspecto, recordó la periodista que «algo le salió mal», porque un periodista «lo sacó de sus casillas» desde la «templanza» y la «pregunta incisiva».

«Sobre corrupción apenas le dio tiempo a decir nada, y eso que tiene a su mejor amigo viviendo en el código postal 28.791, el de Soto del Real».

«El presidente dijo ayer: «No me escondo, siempre doy la cara». Es el mejor chiste de Sánchez. No dio la cara en el funeral de Adamuz, ni en Ceuta, ni en El Hierro, ni en Paiporta, como recordó Franganillo al comenzar la entrevista. A estas alturas, todos lo conocemos bien», sentenció.