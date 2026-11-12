Bertrand Ndongo da las pistas de por qué Abascal y VOX se negaron a la entrevista con Jordi Wild: «Han desactivado una bomba»

El reportero de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, tiene información privilegiada por su cercanía histórica con el partido VOX.

Ndongo ha cargado contra Jordi Wild tras la cancelación de la entrevista prevista con Santiago Abascal que tanto ruido ha generado.

El reportero, más allá de las lamentaciones de buena parte del público, celebra la jugada del equipo del líder de la formación y asegura que desbarataron un plan oculto.

«Han desactivado una bomba», dice, y añade un directo «¡Te pillaron, Jordi!»

El mensaje en vídeo ha generado miles de interacciones en cuestión de horas. Ndongo insiste en que el equipo de Abascal actuó con rapidez y evitó caer en una dinámica que, según él, ya se había repetido antes. «Bravo al equipo de Abascal. Te lo repito, cuando vas, ellos ya han vuelto», remata en el texto principal.

Bravo al equipo de Abascal

Han desactivado una bomba Te pillaron, Jordi

Te lo repito, cuando vas ellos ya han vuelto. pic.twitter.com/VTk1eZOkqL — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 11, 2026

«Amigos míos, no os voy a responder, no hay necesidad de contaros nada porque sois muy inteligentes. Las batallas que está librando Abascal y las que quedan en las próximas dos semanas por lo que pasó con Broncano es de tal calibre que si lo supierais vosotros le diríais a Abascal que se quede en su casa hasta las elecciones. Está todo el mundo en plan ¡qué coño ha pasado! Porque la gente no sabe cómo reconducir la barbaridad que lio Abascal en La Revuelta, y los entramados que hay son la leche». «Os leo y digo, ¡no me seáis flojos! ¿Estáis de coña? No ir a esa entrevista es desactivar una bomba y no os voy a decir por qué. Es una locura lo que va a vivir Abascal en las próximas dos semanas. Y menos mal que dentro de su equipo hay peña que ni duerme, porque lo que está en juego es ‘ahora o nunca'».

El contexto de la negativa

La negativa de VOX a sentarse con Jordi Wild llega después de que el propio partido denunciara la supresión de cuarenta minutos en la entrevista que Abascal concedió a La Revuelta de RTVE. Según el comunicado difundido por la formación, ni la cadena pública ni la productora El Terrat quisieron emitir ese material. El propio partido aclara expresamente que no imputa ningún incumplimiento a Wild, pero sí considera que el marco general no ofrecía garantías.

Ndongo va más allá en su interpretación y presenta la cancelación como una victoria táctica. El post subraya que el equipo de Abascal detectó el riesgo a tiempo y optó por no participar. Esa lectura ha encontrado eco entre parte de su audiencia, aunque también ha levantado críticas internas.

Reacciones en la red

Entre las respuestas más destacadas figura la de un afiliado de VOX que discrepa abiertamente: «Soy afiliado de VOX y no estoy de acuerdo contigo, no cumplir la palabra dada es de ser un mierda. Estoy tremendamente enfadado». Otros usuarios comparan la situación con episodios recientes de la política argentina, mientras algunos comparten capturas o memes que refuerzan la idea de una «conspiración» desmontada.

El vídeo adjunto al tuit de Ndongo aporta el tono visual y los detalles que el texto solo apunta. Miles de visualizaciones y cientos de comentarios reflejan cómo el episodio sigue removiendo el debate sobre entrevistas políticas y límites mediáticos en plena actualidad.