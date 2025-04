Dulceida y Broncano sellan la paz en 'La Revuelta': "Me sentó fatal..."

La conocida influencer Dulceida hizo en la noche de 31 de marzo de 2025 su primera aparición en el programa de David Broncano ‘La Revuelta’. En una entrevista llena de momentos emotivos y divertidos, la creadora de contenido defendió su trabajo como influencer y aprovechó la ocasión para sorprender al presentador con un regalo muy especial. Este reencuentro ha servido para aclarar comentarios polémicos del pasado y demostrar que entre ambos hay una buena sintonía.

Tensiones pasadas y disculpas en directo

Todo comenzó hace años, cuando David Broncano, en los inicios de su carrera televisiva, hizo un comentario desafortunado sobre Dulceida. «Dijiste ‘esto es como si ahora Dulceida se muere’ que no le importa a nadie», recordó la influencer durante su visita al programa. Esta frase, pronunciada en un contexto humorístico, hirió profundamente a Aida Domènech, conocida como Dulceida, quien en aquel momento estaba comenzando su carrera como creadora de contenido.

La reacción de Dulceida no se hizo esperar. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron qué famoso le caía mal, no dudó en nombrar a Broncano. Este intercambio de declaraciones marcó el inicio de un distanciamiento que ha durado años, alimentando especulaciones y debates en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

El encuentro en ‘La Revuelta’

La aparición de Dulceida en ‘La Revuelta’ estaba cargada de expectativas. La influencer, que acudía para promocionar la segunda temporada de su documental ‘Dulceida 2+1 al desnudo’, sorprendió a todos con un regalo inesperado: un cartel gigante de su documental con el rostro de Broncano superpuesto.

Este gesto sirvió como punto de partida para abordar el elefante en la habitación. Broncano, visiblemente avergonzado, no recordaba el comentario, pero no dudó en disculparse: «No me acuerdo de la frase pero es verdad que está feo», admitió el presentador.

La reconciliación

El momento culminante llegó cuando ambos decidieron firmar el cartel para sellar su reconciliación. Dulceida escribió «Amigos para siempre», mientras que Broncano, en un gesto que sorprendió a todos, respondió en catalán: «Vols ser la meva nova amiga?» (¿Quieres ser mi nueva amiga?).

Este intercambio no solo puso fin a años de malentendidos, sino que también mostró la madurez de ambas figuras públicas para superar diferencias pasadas. La audiencia fue testigo de un momento de genuina reconciliación, donde el humor y la honestidad jugaron un papel fundamental.

Más allá de la polémica

La visita de Dulceida a ‘La Revuelta’ no se limitó a resolver viejas rencillas. La influencer aprovechó para hablar sobre su nuevo proyecto, ‘Dulceida 2+1 al desnudo’, un documental que explora su vida personal y profesional, incluyendo su reciente maternidad junto a su pareja, Alba Paul.

Durante la entrevista, Dulceida también abordó temas como el uso responsable de las redes sociales y los desafíos de ser una figura pública en la era digital. «Redes sociales, mínimo 16 años. Mínimo. Y espero que no le guste ser influencer», comentó respecto a los planes para su hija recién nacida.

Polémicas y debates en el mundo de las redes sociales

El encuentro entre Dulceida y Broncano ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido y presentadores en sus declaraciones públicas. La facilidad con la que un comentario puede viralizarse y afectar la reputación de alguien es un tema recurrente en la era de las redes sociales.

Este episodio también ha puesto de manifiesto la evolución del panorama mediático en España. Dulceida, considerada la «primera influencer española», ha sido testigo y protagonista de la transformación del sector. Su trayectoria, desde sus inicios en Fotolog hasta convertirse en una empresaria y figura mediática, refleja los cambios en la forma en que consumimos y creamos contenido.

Por otro lado, la reconciliación pública entre Dulceida y Broncano ha generado debates sobre la autenticidad de estos gestos en televisión. Mientras algunos lo ven como un momento genuino de madurez, otros cuestionan si se trata de una estrategia de marketing para generar atención mediática.

Un nuevo capítulo

La visita de Dulceida a ‘La Revuelta’ marca un antes y un después en su relación con David Broncano. Más allá de la promoción de su documental, este encuentro ha servido para cerrar un capítulo conflictivo y abrir uno nuevo basado en el respeto mutuo y la comprensión.

Este episodio nos recuerda la importancia de la comunicación abierta y la disposición a reconocer errores y perdonar. En un mundo donde las polémicas en redes sociales pueden escalar rápidamente, el gesto de Dulceida y Broncano ofrece una lección valiosa sobre cómo manejar los desencuentros públicos con gracia y madurez.

La reconciliación entre estos dos referentes del entretenimiento español no solo ha generado titulares, sino que también ha dejado una impresión duradera en sus seguidores. Demuestra que, incluso en el volátil mundo de las redes sociales y la televisión, siempre hay espacio para el perdón y los nuevos comienzos.