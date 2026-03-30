Perdiguero deja KO al quiosquero de Podemos por atacarle en televisión: «¡Cobarde!»

Pablo Fernández no acostumbra a tener en cuenta los detalles a la hora de dar sus opiniones. Siempre coge la parte que le interesa de cualquier tema para apoyar sus tesis.

El último ejemplo de este modus operandi lo hemos visto en el programa de Nacho Abad, ‘En Boca de todos’ (Cuatro), donde Fernández se permite citar al subinspector de Policía Nacional Alfredo Perdiguero para acusarle de “ir por las televisiones”. Y, ciertamente, Perdiguero es un funcionario policial con presencia mediática por haber desempeñado cargos en sindicatos y asociaciones policiales. Actualmente, es portavoz de Juntos PolGC, una plataforma formada por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que reclama mejoras laborales para los agentes de ambos cuerpos.

Por otro lado, Fernández acusa a Perdiguero de haber sido sancionado por sus superiores por “acosar a un ciudadano en Lavapiés”.

Porque mira, es una cosa muy reveladora. Por muchos platós de televisión, creo que incluido este, pasa a una persona que habla en nombre de la Policía y se llama Alfredo Perdiguero. Es un policía, ha recibido 15 días de sanción por hostigar a un vecino del Lavapiés. Y esa persona se pasa por los medios de comunicación hablando en nombre de la Policía… Igual hay que reflexionar a qué policías se lleva a los medios. Por que claro un policía al que se ha sancionado 15 por hostigar a un vecino revela que en la Policía sí que hay conductas violentas en algunos policías.

Unas acusaciones que el propio Perdiguero no ha dejado pasar y desde su cuenta de X le ha contestado:

“Aquí tienen al kioskero nombrándome por hostigar dice a un ciudadano. El «ciudadano» marroquí nos llamó 10 veces fascista, 9 veces nazi y 11 veces hijos de puta. Ahí pueden escucharlo. Y cuando ya salto, el kioskero dice hostigamiento. Kioskero, eres un 💩 cobarde”. Aquí tienen al kioskero nombrándome por hostigar dice a un ciudadano. El «ciudadano» marroquí nos llamó 10 veces fascista, 9 veces nazi y 11 veces hijos de puta. Ahí pueden escucharlo. Y cuando ya salto, el kioskero dice hostigamiento. Kioskero, eres un 💩 cobarde.… https://t.co/nKM8nIz3Qr — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) March 28, 2026

Perdiguero añade en su post el enlace al vídeo que demuestra cómo grabando por el barrio de Lavapiés una entrevista, un marroquí le insulta a él y al reportero, les acosa y les llega a exigir que se vayan.