El kiosquero podemita saca a pasear todo su sectarismo y deja a Nacho Abad boquiabierto

Aberrante.

Pablo Fernández ha vuelto a sacar a pasear su sectarismo y su hipocresía comunista. El conocido como quiosquero podemita ha participado en el programa En boca de todos para defender la regularización masiva pactada con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Uno de los elementos más polémicos de la medida, que beneficiará a entre 500.000 y 800.000 personas, es la no verificación de antecedentes penales. Bastará con presentar una «declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales» si el país de origen tarda más de un mes en enviar la información.

Ante los reclamos de la oposición, ya que se trata de una medida que, si bien llevan discutiendo un año en privado, han aprobado atropelladamente y, peor todavía, sin discutirla en el Congreso, el partido de Fernández ha sacado pecho.

Otro de los grandes reclamos es que se ve como una forma de modificar el censo electoral «por detrás». Y, pese a que, en un principio, estas personas solo podrán votar en el ámbito local —pudiendo influir en esos comicios—, tampoco es descabellado que Sánchez pueda impulsar un cambio en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

A esta crítica, el propio Fernández negó la semana pasada este extremo. Sin embargo, su lideresa, Irene Montero, además de sacar su racismo de izquierda llamando «marronas» a las personas inmigrantes, le desdijo.

Pablo Fernández (Podemos): “No buscamos regularizar a los migrantes para que voten. Eso es una gilipollez y una imbecilidad”. Irene Montero (Podemos): “Claro que queremos que voten. ¡Regularización ya! Vamos a cambiar la ley para que puedan votar”. Cabalgando contradicciones. pic.twitter.com/WvYW7ln6pL — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) February 1, 2026

Pese a ello, el quiosquero participó en el programa de Cuatro para intentar convencer a las personas de que lo que dijo la cabeza de Podemos no es lo que quiso decir.

«De ahí a decir que es que Podemos ha hecho la regularización y que todas las personas que hemos regularizado nos van a votar es una gilipollez. Te lo sigo diciendo».

Prefiero mil veces a una persona migrante que a una persona fascista. pic.twitter.com/LcRVuE3T8J — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) February 2, 2026

Además, volvió a expresar todo su sectarismo al asegurar que prefiere mil veces a una persona migrante que a una persona fascista. Claro que este «fascismo» implica simplemente opinar distinto a él: