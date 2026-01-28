  • ESP
María Jamardo desarma al podemita Pablo Fernández a cuenta de Adamuz y este solo insulta al no poder dar argumentos

«Mira, estoy harta de que cada martes vengas aquí a insultarme. Yo te he escuchado a ti, y como no tienes ningún argumento…»

Cuando los escuadristas de ultraizquierda que pululan en los medios de comunicación se quedan sin argumentos o son retratados, siempre pasan al insulto. Un nuevo ejemplo de esto ha sido el encontronazo entre la periodista María Jamardo y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en el programa Código 10 de Cuatro. Y no es el primero.

Ante la evidencia que señala cada vez más la pésima gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, el quiosquero podemita dejó entrever que la responsabilidad recae en las empresas subcontratadas y pidió que todo se haga directamente a través de las empresas públicas.

Ante esto, Jamardo le recordó que Podemos formaba parte del Gobierno cuando se liberalizó el tren —siguiendo una directiva europea— y que en ese momento no pidieron aumentar el gasto en la infraestructura de cara a soportar el mayor tránsito de trenes.

Al verse retratado, el podemita, muy alterado, hizo lo que mejor hace cuando se le cae su máscara democrática: descalificar al otro, etiquetando a la periodista de «mentirosa» e «indocumentada».

Ante esto, Jamardo dijo basta:

«Mira, estoy harta de que cada martes vengas aquí a insultarme. Yo te he escuchado a ti, y como no tienes ningún argumento…».

Finalmente, y con los alaridos del podemita de fondo, preguntó a los presentadores del programa: «¿De verdad vamos a consentir que cada martes, sin argumentos, me falte al respeto este señor, insultándome en lo personal? ¿Que me insulte sin argumentos?».

