María Jamardo desarma al podemita Pablo Fernández a cuenta de Adamuz y este solo insulta al no poder dar argumentos

Patético.

Pero es lo que hacen siempre.

Cuando los escuadristas de ultraizquierda que pululan en los medios de comunicación se quedan sin argumentos o son retratados, siempre pasan al insulto. Un nuevo ejemplo de esto ha sido el encontronazo entre la periodista María Jamardo y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en el programa Código 10 de Cuatro. Y no es el primero.

Ante la evidencia que señala cada vez más la pésima gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, el quiosquero podemita dejó entrever que la responsabilidad recae en las empresas subcontratadas y pidió que todo se haga directamente a través de las empresas públicas.

Ante esto, Jamardo le recordó que Podemos formaba parte del Gobierno cuando se liberalizó el tren —siguiendo una directiva europea— y que en ese momento no pidieron aumentar el gasto en la infraestructura de cara a soportar el mayor tránsito de trenes.

Al verse retratado, el podemita, muy alterado, hizo lo que mejor hace cuando se le cae su máscara democrática: descalificar al otro, etiquetando a la periodista de «mentirosa» e «indocumentada».

Ante esto, Jamardo dijo basta:

«Mira, estoy harta de que cada martes vengas aquí a insultarme. Yo te he escuchado a ti, y como no tienes ningún argumento…».

Finalmente, y con los alaridos del podemita de fondo, preguntó a los presentadores del programa: «¿De verdad vamos a consentir que cada martes, sin argumentos, me falte al respeto este señor, insultándome en lo personal? ¿Que me insulte sin argumentos?».