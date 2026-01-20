  • ESP
'EL ANÁLISIS. DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

¡Ojo a la bomba que suelta María Jamardo! Una empresa encargada de la mejora en el tramo de Adamuz contrató a Koldo García

"Todas esas cosas no son especulaciones, son datos, y sobre eso sí tendrá que pronunciarse el ministro"

Archivado en: Adif | AVE | Gobierno de España | María Jamardo | Óscar Puente | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Renfe | Televisión

La periodista María Jamardo contó en el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid) una información relevante sobre la obras de mejora que se habían acometido en Adamuz, el punto donde tuvo lugar el terrible accidente de dos trenes de alta velocidad, un Alvia y un Iryo.

Comenzó con un recado al ministro Óscar Puente, al que le exigió que dejase de tuitear y comenzase a gestionar:

Escuchaba al ministro Óscar Puente, y termino, hablar de que él no puede hacer ninguna afirmación porque sería especular. Efectivamente, al señor Óscar Puente no le pagamos por especular, tampoco por tuitear y bloquear a media España cada vez que hace una crítica sobre el mal funcionamiento de la red ferroviaria. El ministro está ahí para escuchar las críticas, para recogerlas y para aplicar aquellas correcciones que estén en su mano, que sean su competencia y que pueda hacer para mejorar esos trayectos y el funcionamiento.

La periodista añadió que había que aclarar algo fundamental:

Y sobre todo para aclararnos algunas cosas en los próximos días. Como por ejemplo de esos 700 millones que hacías antes referencia, Manuel, que refería al ministro, si todos fueron a infraestructuras, si en el tramo concreto de desviación de Córdoba, en esa mejora de la línea Madrid-Sevilla al que se destinaron 52,4 millones de euros, tiene algo que ver que se adjudicase a una UTE en la que entraba una empresa que se llama AZVI, qué curiosamente contrató al señor Koldo García Izaguirre como asesor para Latinoamérica con un sueldo de 6.000 euros al mes y un 75% de beneficios si conseguía contratas.

E insistió en que quiere que el ministro se pronuncie con claridad sobre este particular:

Y los tuvo a cargo de AZVI, insisto, una de las adjudicatarias de esa reforma del desvío de Córdoba que recoge Adamuz, es decir, que está contemplada Adamuz, y así aparecen los pliegos de licitación de las expropiaciones y de la adjudicación de la obra, hasta febrero de 2024, es decir, muy poco antes de su detención. Entonces, todas esas cosas no son especulaciones, son datos. Y sobre eso sí tendrá que pronunciarse el ministro Óscar Puente.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

