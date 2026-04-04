Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Mallorca-Real Madrid y el Atlético-Barcelona de esta jornada de Liga

Lo de los blancos está claro.

Ganar y esperar a ver si el Atlético de Madrid hace un favor horas después contra el Barcelona para recortar la diferencia con el liderato a uno o dos puntos.

En definitiva, al Real Madrid sólo les valen los tres puntos en el encuentro que jugará en Son Moix contra el Mallorca, este Sábado Santo, 4 de abril de 2026.

Se inicia un día emocionante en la Jornada 30 de LaLiga, .

El Real Madrid se enfrentará al RCD Mallorca en el Estadi Mallorca Son Moix, ubicado en Palma.

Los merengues buscan mantener la calma ante la incertidumbre que rodea a Courtois, confiando en que Lunin pueda seguir manteniendo la portería a salvo.

MILITAO DE VUELTA, VINICIUS DESCANSA Y MBAPPE TITULAR

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Mallorca tendrá dos grandes ausencias.

La primera, la de Valverde, clave en la medular madridista y baja por sanción; mientras que, en principio, tampoco jugará Vinicius, que, tras jugar mucho con Brasil y regresar el jueves a Valdebebas, apunta a comenzar en el banquillo.

La portería será para Lunin, ya que Courtois sigue lesionado.

En el lateral derecho hay dudas, ya que Trent y Carvajal se han quedado en Valdebebas durante la ventana de selecciones.

Lo normal es que el inglés sea el elegido, pero no se puede descartar al capitán. En el costado izquierdo también hay debate, puesto que Arbeloa deberá decidir si sigue apostando por Fran García o devuelve a Carreras a la titularidad. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Huijsen.

LOS COLCHONEROS

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte; por delante formarán Thiago Pitarch y Camavinga, que hará de Valverde. Creando juego jugará Arda Güler, mientras que Brahim se mantendrá en el once, ya que Vinicius apunta a suplente para descansar pensando en el Bayern. Mbappé sí será titular.

Más tarde, a las 21:00, el Atlético de Madrid se verá las caras con el FC Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano, un duelo que promete ser electrizante por el liderato, tal como se menciona en la calma tensa antes de la tormenta en Okdiario.

El del Metropolitano será el aperitivo de lo que viene en los cuartos de final de Champions.

El Barcelona, a diferencia de su rival de este sábado en el Metropolitano, no puede relajarse en Liga. Jugará sabiendo lo que ha hecho el Real Madrid en Mallorca pocas horas antes y obligado a ganar para, como mínimo, mantener esa renta de cuatro puntos en el liderato. Y sabiendo que es una de las salidas más complicadas del curso.

El cuadro culé llega a Madrid para disputar ese primer choque contra el Atlético de Madrid de los tres que se disputarán en este mes de abril sabiendo que es el menos determinante. Pero sin guardarse nada. Aunque el equipo de Hansi Flick viaja a la capital de España con la dura baja de Raphinha, que estará un mes de baja después de caer lesionado con la selección brasileño. También De Jong y Christensen son baja para este choque.

Recupera Hansi Flick para este partido tras el parón internacional a Koundé y Balde, sus dos laterales titulares a principio de curso. Los dos se lesionaron precisamente en el último duelo contra el Atlético de Madrid hace un mes. Pero ambos empezarán en el banquillo mientras Eric y Cancelo salen como titulares en esas demarcaciones.

Horarios y canales: todo en un vistazo

Partido Fecha y hora (peninsular) Estadio TV en España Mallorca – Real Madrid Sábado 4 abril, 16:15 Estadi Mallorca Son Moix Movistar LaLiga / Movistar Plus+ / Orange Fútbol Atlético – Barcelona Sábado 4 abril, 21:00 Riyadh Air Metropolitano DAZN LaLiga (55 Movistar / 113 Orange), DAZN LaLiga 2 (58 Movistar / 114 Orange), LaLiga TV Bar

El choque entre el Atlético y Barcelona es sin duda el plato fuerte del día. Ambas escuadras luchan por hacerse con el liderato de LaLiga. Los colchoneros intentarán aprovechar su solidez defensiva ante un Barça que llega decidido a sumar puntos vitales. Este partido será transmitido por DAZN LaLiga (canal 55 en Movistar, 113 en Orange), así como por DAZN LaLiga 2 (58/114) y también estará disponible en LaLiga TV Bar para aquellos que quieran disfrutarlo desde bares o sus hogares.

Los antecedentes recientes generan algunas dudas: aunque el Mallorca es fuerte como local, ha tenido dificultades fuera de casa, mientras que el Real Madrid depende mucho de su capacidad ofensiva a pesar de las rotaciones en la portería. En cuanto al otro partido, la histórica rivalidad entre el Atlético y el Barça promete ser intensa, con el Metropolitano como telón de fondo. ¿Qué pronósticos se manejan? Se considera que los blancos son favoritos en Palma (las cuotas rondan alrededor de 1.50), aunque no hay que subestimar al Mallorca y su garra isleña. Para el encuentro nocturno, parece haber un empate técnico (alrededor de 3.20), aunque los visitantes tienen un rendimiento notable cuando juegan fuera. Y hablando claro, ¿deberíamos confiar plenamente en Lunin o esperar alguna sorpresa de Courtois? En LaLiga no hay lugar para las prisas.

La jornada se presenta cargada de tensión:

A las 16:15 , Mallorca vs Real Madrid; los blancos tranquilos pero necesitados.

, Mallorca vs Real Madrid; los blancos tranquilos pero necesitados. A las 21:00, Atlético vs Barcelona; sin duda, el partidazo por el liderato.

Las apuestas apuntan hacia un favoritismo del Madrid en Palma, pero no podemos olvidar que el Barça está listo para atacar en Madrid. ¿Tendremos tormenta o será una brisa suave? El balón decidirá.

Curiosidades : En sus últimas diez visitas a Son Moix , el Real Madrid solo ha logrado tres victorias. Esta temporada, Lunin ha conseguido mantener su portería a cero en cinco ocasiones dentro de LaLiga. El nuevo nombre del estadio, Riyadh Air Metropolitano , acoge su primer enfrentamiento entre Atlético y Barça bajo esta denominación. El equipo del balear tiene el récord de más remontadas como local esta campaña (4). Históricamente, los duelos nocturnos entre estos dos equipos promedian más de tres goles por partido.

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Prepárate para disfrutar de una tarde llena de emociones futboleras.