Tomás Gómez reacciona a la dimisión de Juan Lobato (PSOE): «Hay que acabar con el Gobierno Sánchez»

La decisión ya estaba tomada.

Tanto es así que Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid, cuando estaba siendo entrevistado en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) este 27 de noviembre de 2024 no daba ya un duro por la permanencia de Juan Lobato al frente de los socialistas madrileños.

De hecho, el propio Gómez recordó como a él se le expulsó de la dirección del PSOE en Madrid en el año 2015, operación capitalizada por Pedro Sánchez.

Y ahora, después de la maniobra de Lobato de presentar ante notario los mensajes que recibió de su partido sobre la confesión del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, para acreditar que si él habló de estos mensajes fue porque le comunicaron que ya los había sacado la prensa, pero que en ningún caso la filtración vino de su persona, la cosa ya pintaba de color hormiga para él.

Para Tomás Gómez, la cuestión es que Sánchez ya no engaña a nadie:

Sánchez no es una persona distinta cuando actúa dentro del PSOE y dentro del país. Estamos en manos de alguien cercado cada vez más en los problemas judiciales. Es alguien que ha colonizado las instituciones con un sentido partidista, que está cuestionando al poder judicial que es un poder incuestionable e independiente de lo que es el poder legislativo y por su puesto el Ejecutivo. Las formas de hacer política no son las más éticas, que es el conflicto que ha tenido con Juan Lobato en este momento.

El exsecretario general de los socialistas madrileños criticó los métodos del sanchismo para acabar con propios y extraños:

En la Moncloa parece que estaban intentando con métodos no legales dañar a un adversario político. Las cosas así no valen.

Gómez rememoró que Lobato fue de los que se unió a Sánchez cuando a él le echaron de sus responsabilidades en el partido, con el cambio de cerradura incluido:

Para Gómez, Sánchez desprecia al PSOE madrileño:

Trata a la federación socialista madrileña como la vienen tratando desde el año 2015. La operación para moverle la silla responde a su afán de poder e interés personal. El Gobierno lo tienen los independentistas, su socios de Sumar y él lo que quiere es el poder y no le interesa gobernar en la Comunidad de Madrid porque no tiene un proyecto claro. Él quiere el poder para él hacer lo que quiera, si pudiese no gobernaría en ninguna comunidad autónoma.