¡Ahí te han ‘DAO’, Espinar! Ayuso le restriega a la enviada de Sánchez el feminismo de postureo de Marlaska

El repaso de todos los jueves.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, volvió a dejar una vez más para los restos a la ‘recadera’ de Pedro Sánchez en el pleno de la Asamblea regional.

Mar Espinar (PSOE) recurrió a los ‘highlights’ habituales: el alcalde Móstoles, Quirón, el novio de la presidenta y la acusación de la falta de transparencia de la inquilina de la Puerta del Sol.

Pero Ayuso sentenció en su turno de intervención a la socialista:

Todos los jueves asistimos a este ejercicio de hipocresía. De igual la pregunta que traigan, esto es como en un plato de televisión. Todo vale, hablamos de cualquier cosa, no profundizamos en nada. Por tanto, pues tendremos que bajar a su nivel. No están hablando nunca de los problemas, por cierto, que ustedes mismos nos crean. Arruinando a los autónomos, colapsando los transportes, huelgas de médicos. ¡Uy, que nadie habla de las huelgas de médicos que ustedes están provocando y que están colapsando los servicios sanitarios de toda la región! Cuando están, por ejemplo, espantando y boicoteando a Madrid a través de atacar la inversión.

Sobre la rendición de cuentas, otro meneo magistral:

Me habla por la rendición de cuentas, 22.983 iniciativas contestadas, cuatro debates del Estado de la región. Háblenme de su rendición de cuentas. Ustedes tienen al frente del Gobierno a un señor que falsificó su tesis, que con una sentencia falsa llegó al Gobierno, abjurando de Podemos y de Bildu, pactó con ellos. Los primeros. Y después, con unas urnas de cartón, manipuló las elecciones para ser secretario general del PSOE. Y ese círculo negro, podrido, es el que a usted le ha puesto ahí a dedo cuando va contra la voluntad de la militancia en Madrid, que eligió otro señor y lo acuchillaron. Y me hablan de cabezas de caballo. Le acuchillaron al señor Lobato y usted se puso ahí. Miren, me hablan de rendición de cuentas cuando hace un mes ha habido un accidente de los trenes en Córdoba y se callan miserablemente. Cuando están sacando etarras de las cárceles y se callan miserablemente. Cuando están rescatando aerolíneas, implicando al PSOE de la A a la Z, de Ábalos a Zapatero. Todos están implicados ahí. ¿Qué está pasando con los viajes a República Dominicana? ¿Qué se cuece ahí?

Y el colofón, lo del escándalo del DAO: