¡Ahí te han ‘DAO’, Espinar! Ayuso le restriega a la enviada de Sánchez el feminismo de postureo de Marlaska

El repaso de todos los jueves.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, volvió a dejar una vez más para los restos a la ‘recadera’ de Pedro Sánchez en el pleno de la Asamblea regional.
Mar Espinar (PSOE) recurrió a los ‘highlights’ habituales: el alcalde Móstoles, Quirón, el novio de la presidenta y la acusación de la falta de transparencia de la inquilina de la Puerta del Sol.
Pero Ayuso sentenció en su turno de intervención a la socialista:
Todos los jueves asistimos a este ejercicio de hipocresía. De igual la pregunta que traigan, esto es como en un plato de televisión. Todo vale, hablamos de cualquier cosa, no profundizamos en nada. Por tanto, pues tendremos que bajar a su nivel. No están hablando nunca de los problemas, por cierto, que ustedes mismos nos crean. Arruinando a los autónomos, colapsando los transportes, huelgas de médicos. ¡Uy, que nadie habla de las huelgas de médicos que ustedes están provocando y que están colapsando los servicios sanitarios de toda la región! Cuando están, por ejemplo, espantando y boicoteando a Madrid a través de atacar la inversión.
Sobre la rendición de cuentas, otro meneo magistral:
Me habla por la rendición de cuentas, 22.983 iniciativas contestadas, cuatro debates del Estado de la región. Háblenme de su rendición de cuentas. Ustedes tienen al frente del Gobierno a un señor que falsificó su tesis, que con una sentencia falsa llegó al Gobierno, abjurando de Podemos y de Bildu, pactó con ellos. Los primeros. Y después, con unas urnas de cartón, manipuló las elecciones para ser secretario general del PSOE. Y ese círculo negro, podrido, es el que a usted le ha puesto ahí a dedo cuando va contra la voluntad de la militancia en Madrid, que eligió otro señor y lo acuchillaron. Y me hablan de cabezas de caballo. Le acuchillaron al señor Lobato y usted se puso ahí. Miren, me hablan de rendición de cuentas cuando hace un mes ha habido un accidente de los trenes en Córdoba y se callan miserablemente. Cuando están sacando etarras de las cárceles y se callan miserablemente. Cuando están rescatando aerolíneas, implicando al PSOE de la A a la Z, de Ábalos a Zapatero. Todos están implicados ahí. ¿Qué está pasando con los viajes a República Dominicana? ¿Qué se cuece ahí?
Y el colofón, lo del escándalo del DAO:
Usted me da ejemplos de equipos. Sánchez pone a Ábalos, a la cárcel; pone a Cerdán, a la cárcel; pone a Cabezón… ¡Uy, qué fea está la cosa! Y por el medio Salazar bragueta arriba, bragueta abajo. Y nos dan lecciones. 50 ministros y 5 delegados del Gobierno en Madrid, desde que soy presidenta, nos dan lecciones. Y pretenden comparar al alcalde de Móstoles cuando no era un caso de acoso sexual. Cambió por el camino. Y, de repente, un relato grabado con el DAO. La Policía al frente tiene a un señor que les tendría que dar vergüenza. Los casos que se han ido comentando en estas últimas horas y que se han conocido del entorno del señor Marlaska. ¿Pero por qué no tienen un poco de decencia, y por lo menos, no nos hablan hoy de acoso sexual? Justo hoy. Porque hay que tener muy poca vergüenza. Y comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas. Pero es que ustedes no respetan nada. No respetan nada de nada, señorías. Mire, por respetar no respetan ni a sus difuntos, ni pasando por Múgica, por Lambán, por quien sea. Eso es el PSOE que ha quedado hoy.