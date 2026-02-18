La presunta víctima del dos de Marlaska en la Policía vive aterrorizada y denuncia intentos de compra de silencio

José Ángel González, apodado Jota dentro del Cuerpo, desempeñó el cargo de director adjunto operativo (DAO) desde 2018. Nombrado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, era responsable de las operaciones diarias de la Policía Nacional y rendía cuentas únicamente ante el director general, Francisco Pardo Piqueras. Su renuncia se produjo el martes 17 de febrero de 2026, poco después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admitiera la querella presentada y convocara a ambas partes para declarar el 17 de marzo.

Jorge Piedrafita, el abogado de la presunta víctima, ha participado en el programa Código 10 para dar detalles sobre la supuesta violación. Señaló que existen evidencias de la agresión sexual. Ha desvelado que la mujer se encuentra «aterrorizada» tras salir a la luz el escándalo. Pero además, ha denunciado que intentaron «comprar su silencio» para que el escándalo no se hiciera público.

La denunciante, una agente subordinada y expareja de González, narra una agresión sexual con penetración ocurrida el 23 de abril de 2025 en la cocina de su vivienda oficial del Ministerio del Interior. Durante ese día, mientras ella cumplía con su labor en la Comisaría de Coslada, recibió múltiples llamadas suyas. Él utilizó su posición para ordenarle que abandonara su puesto en un vehículo policial camuflado y se encontrara con él en un restaurante. Tras compartir una comida con un comisario, González la llevó a su domicilio.

Una vez allí, a pesar de sus negativas clara y contundentemente expresadas, él intentó acercarse sexualmente a ella. La sujetó, le bajó los pantalones y metió la mano en su vagina, invocando su autoridad: «Oye, que soy el DAO». Ella logró zafarse y escapar, pero conserva un audio que documenta la agresión. Posteriormente, sufrió una crisis severa de ansiedad que incluyó temblores e hiperventilación.

Presiones para silenciarla

Después del incidente, González realizó 17 llamadas esa misma noche y envió mensajes como «Estás gilipollas» o «Borrica». Ella contestó: «Ha traspasado una línea roja». En mayo, minimizó lo sucedido diciendo: «Antes nunca había pasado, el que me negaras el sexo». Luego le propuso: «Ven a verme a ver qué te puedo dar», sugiriendo puestos laborales.

El comisario Óscar San Juan, próximo a González, se comunicó con ella el 13 de julio de 2025. Le ofreció: «Elige a qué destino/puesto de trabajo querías ir». Ella respondió: «Lo sucedido no va a quedar así». La querella incluye acusaciones por coacciones, lesiones psíquicas y malversación al usar recursos públicos.

El abogado Jorge Piedrafita señala que la víctima se encuentra aterrorizada. Describe una relación previa caracterizada por control y dominación, lo que se vio agravado por la jerarquía existente. Por su parte, Marlaska asegura no tener conocimiento sobre la querella y condena los hechos: «No existía otra posibilidad» que su dimisión.