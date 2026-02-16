Una tertuliana trolea magistralmente en TVE a Sarah Santaolalla a cuenta del «mitad tonta, mitad tetas»

Es lo que sucede cuando se viene de casa con el argumentario preparado.

Da igual las razones de peso que desmonten el mismo.

Al final, quien opta por rechazar la visión lateral, acaba por no escuchar ni entender lo que le dice la otra parte.

Y eso es lo que sucedió con Sarah Santaolalla, que siguió el 13 de febrero de 2026 sacándole el jugo a la polémica del «mitad tonta, mitad tetas» expresada por Rosa Belmonte en el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero‘ (Antena 3).

En ‘Malas Lenguas‘ (TVE), Jesús Cintora volvió a regalarle minutos de oro a la pareja de Javier Ruiz y para tener otro enfrentamiento con Montse Nebrera, que quiso hacerle entender a Santaolalla que esas críticas debían de resbalarle.

Pero la comunicadora salmantina y socialista de vocación fue a coger el rábano por las hojas.

Primero quiso responder a unas palabras de Federico Jiménez Losantos (esRadio) que se referió a Santaolalla como «es tonta hasta almorzar» e metiéndole un rejonazo a Nebrera:

Bueno, lo primero que me gustaría decir, porque llevo toda la tarde escuchando atenta, viendo malas lenguas, es si aquí, preguntarle a Montse, si aquí sí me puedo sentir aludida. Si necesito, cuántas veces hay que insultarme para poder sentirme aludida. Pero dicho esto, me gustaría contestar al señor Jiménez Losantos. Yo del señor Jiménez Losantos no espero gran cosa, porque es el pseudoperiodista que ha hecho del insulto su mensaje, del insulto su bandera. Al igual que no tenemos la misma altura moral, ni el mismo crecimiento personal, porque a esta persona hay que recordar que aparecía los papeles de Bárcenas. Es como escuchar lecciones de honor cuando sabemos que fue probado que la caja B del Partido Popular, el dinero negro, financió su medio, aquel de ‘Libertad Digital‘. Es decir, a mí que me dieron lecciones de honor ciertas voces del espectro mediático, poco.

Y ante el ataque machista, pues esto es lo que llevo sufriendo mucho tiempo. Esto no es casualidad. El personal shopper fue uno de los que me puso en la diana cuando me llamó prostituta del presidente del gobierno. Después vinieron agitadores con el micro. Siguió un cargo público del Partido Popular de la Asamblea de Madrid que se refirió a mis pechos como cocos. Luego he tenido a neonazis en la puerta de mi casa. Ha sido vandalizada la tumba de las Trece Rosas, el memorial. Y es que en las últimas horas, como lo habéis contado y lo habéis denunciado este programa, he vivido un ataque en prime time de Pablo Motos. Porque sí, Montse, porque hace saber un mensaje que yo di esa mañana en otra cadena, porque me menciona, porque me menciona la frase que yo digo y me pone sobre la mesa. Entonces no sé si de tetas o de tonta. De tonta no tengo un pelo y de tetas tengo las que me ha tocado. Pero es un ataque machista. Y es una pena que haya algunas voces que se pongan del lado del poder, como siempre. Porque yo no esperaba otra cosa. Pero Montse, compañera, el día que hablen de tus tetas o de tu intelecto, que sepas que ahí estaré yo y no Pablo Motos.

Montse Nebrera trató, otra vez, de explicarle que lo realmente preocupante es que se refiriesen a la periodista salmantina como alguien falto de conocimiento:

Sí, porque, a ver, yo entiendo perfectamente la sensación y el mal rollo que genera este tipo de ataque. Pero yo creo que solamente ofende quien puede y no quien quiere. Digo que los insultos solamente ofende quien puede, no quien quiere. Y que a mí, desde luego, cualquier insulto, que también me los han hecho, por el lomo me resbalan. ¿Sabes? Porque dar pábulo es hacer crecer al que lo hace. Y para mí, mucho más importante que hablen de tus tetas es que hablen de tu intelecto. Eso sí me ofendería.

Jesús Cintora fue a echar un capote a la pareja de su compañero de cadena:

Vale, tú sigues opinando que no hay una componente machista cuando se comenta el pecho de San Santolalla. Es lo que le ha molestado. ¿Tú crees que no hay una componente machista cuando se hace ese tipo de insulto?

La que fuera política del PP trató en vano de argumentar su exposición:

Yo creo que hay mucha gente que se mete con el físico de otros. Es verdad que cuando uno habla de una parte de la anatomía femenina, está hablando de una parte de la anatomía femenina y no masculina. Pero se ha dicho de muchas maneras. Se han hecho ataques a muchas personas en razón de su físico. Y eso, desde mi punto de vista, banaliza lo que es el machismo porque lo importante en este tipo de casos es…

Pero entre Cintora primero:

Yo creo que lo que banaliza el machismo es lo que estás diciendo tú.

Y Santaolalla a continuación, tratar de debatir fue misión imposible:

Qué pena que en el programa líder de las Tardes te estén escuchando mujeres por la crueldad del argumento que estás dando. Y hombres por la impunidad que les estás otorgando. A mí me jode cuando hablan de mis tetas igual que cuando hablan de mi cerebro. Me jode a partes iguales. Me jode mi cerebro porque se pone en duda todo lo que he estudiado, toda mi capacidad, todo lo que llevo trabajando toda mi vida desde que soy una cría de 18 años. Y me jode cuando hablan de mi cerebro. Y me jode cuando hablan de mis tetas porque lo que hacen es cosificarme como si no valiese nada. Como si solo valgo por un físico. Porque si solo valgo por un físico que entra dentro del canon de belleza aceptado por la sociedad. Eso es lo que me jode. Y lo que tú estás haciendo, Monte, es muy peligroso. Yo ya te he escuchado mil veces comentarios machistas y hemos discutido. Pero lo que estás haciendo, lo que estás haciendo hoy, Montse, es tan peligroso, es tan cómplice, que si no existiesen mujeres como tú y como Rosa Belmonte, los hombres no podrían caminar con tanta impunidad a la hora de atacarnos. Porque es igual de peligroso cuando un hombre nos señala o cuando una mujer nos señala que cuando una mujer calla y aplaude todo eso. Así que de verdad, Montse, de verdad.

Nebrera, visto que con frases inteligentes no hacía entrar en razón a Santaolalla, acabó por tirar de la técnica del troleo:

Yo no he aplaudido nada, Sara. Confundes aplaudir… La que no ha entendido nada de lo que he dicho eres tú. Y al final acabarás por hacerme pensar que una mitad sí que es verdad. Porque si no entiendes lo que te estoy diciendo…

La periodista salmantina, haciéndose la perfecta zote, aún tuvo el cuajo de preguntar:

No, no, una mitad ¿a qué te refieres? Por favor. Una mitad ¿a qué te refieres?

La tertuliana volvió a insistir en que ella no había aplaudido la frase de Rosa Belmonte:

Pues que no entiendes lo que le estoy diciendo. ¿Quién está aplaudiendo lo que están haciendo? Te estoy diciendo que me resbala, no que me parezca bien.

Cintora, en busca de rebuscar en el guano, se pronunció así:

Si con esa mitad te estás refiriendo a lo de tonta…

Nebrera trató, una vez más, de aclarar su exposición y su afirmación:

Claro, ¿a cuál va a ser? Si una persona no entiende lo que le están diciendo…

Pero el presentador de ‘Malas Lenguas’, una vez más, se decantó por embarrar el terreno y, de paso, buscar casi expulsar a la ex del PP del plató: