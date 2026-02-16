Alfonso Rojo: «El Decálogo que pactan VOX y PP para acabar con el PSOE, Sánchez y su cuadrilla»

Lo que me escama es lo que han tardado.

Porque llevamos años repitiendo que el centroderecha tiene que dejarse de pamplinas y aliarse para sacar de La Moncloa al socialista Sánchez y a su cuadrilla de maleantes.

No se puede tapar el sol con un dedo y ante la realidad de los resultados electorales en Aragón y Extremadura, Feijóo se ha bajado del caballo.

No digo caído, para no ofender, pero lo cierto es que el líder popular se ha dejado de zarandajas y afirma que “PP y Vox deben entenderse y ser consecuentes con las urnas”.

Si una mayoría clara de españoles —el 60% según sus propias palabras— demanda la erradicación del corrupto PSOE y el fin del régimen sanchista, las fuerzas de centroderecha tienen el deber de facilitarlo sin divisiones estériles.

Bienvenido al club, Alberto. Se trata ahora de coger el toro por los cuernos, asumir el mando e imponer esa tesis a todos tus barones regionales, independientemente de su sexo, color de pelo o peculiaridades.

Mañueco, que tiene elecciones autonómicas el próximo 15 de marzo, carga contra el PSOE y subraya que nunca pactará para que venga el sanchismo a Castilla y León. Como no puede ser de otra manera.

Y parece que el aviso ya le ha llegado a María Guardiola, porque la extremeña se despacha hoy proclamando que quiere que VOX sea su socio de gobierno y que “les unen muchas más cosas de las que les separan”.

Cuando le preguntan si no le da miedo Abascal, responde tajante que a ella quien le genera miedo es Sánchez y lo que sea capaz de hacer con su Gobierno corrupto.

No es pequeño el salto mortal, viniendo en una señora que soltaba a troche y moche que “no podía dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”.

Pues a la fuerza ahorcan y eso es positivo para España, porque sería una aberración que Feijóo y Abascal se enredasen en jilipolleces y dieran aire a Sánchez.

La estrategia, tanto si hay elecciones generales antes del verano como si tenemos que arrastrarnos hasta finales de 2027, es tan clara como sencilla.

Júntense discretamente, pongan sobre la mesa todos los asuntos, sus proyectos, deseos y ambiciones y pacten un decálogo básico: 10 medidas esenciales, de sentido común, para darle un vuelco a España.

Y a trabajar.