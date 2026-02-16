'LA RETAGUARDIA'

¡Los socialistas comienzan a destrozarse entre ellos por la memoria de Lambán y Felipe!

Feijóo (PP), Abascal (VOX) y Sánchez (PSOE).

Está la cosa tremendamente divertida entre los socialistas. Debe ser que ven por fin el precipicio. Están ante el principio del fin. A nadie se le escapa.

En ‘La Retaguardia’ de este lunes 16 de febrero nos volcamos con esta idea, y si no vean la muestra de todo lo que ha pasado en la última semana con Javier Lambán o Felipe González.

Del primero, ya difunto, son capaces algunos como Óscar López de echarle la culpa del fiasco electoral en Aragón, y del segundo, otros, le tildan de traidor sin siquiera despeinarse.

El socialismo patrio anda nervioso, cariacontecido, casi histérico a la fiel imagen y semejanza de su líder Pedro Sánchez. Buena parte del socialismo también anda encarcelado, otros inmersos en procesos judiciales que pueden terminar igual, incluyendo a la mismísima mujer del Presidente. Es todo tan chusco, huele tanto a dinero en cash y sofás de ski rojo, que es entrañable y tremendamente divertido.

Analizamos todo esto y mucho más de la mano de Sergi Fidalgo, director de ElCatalán.es.

