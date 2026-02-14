Tres ministros de Sánchez muestran a Felipe González la puerta de salida del PSOE

El PSOE vive un momento convulso. Tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez han decidido atacar sin tapujos a figuras históricas del partido, justo cuando la tensión está al máximo tras las derrotas sufridas en Extremadura y Aragón.

Ángel Víctor Torres, Isabel Rodríguez y Óscar López han cuestionado la lealtad de Felipe González, mientras critican el legado del fallecido Javier Lambán, desatando una tormenta interna que pone en evidencia las fracturas de un partido en llamas.

Torres, ministro de Política Territorial y líder del PSOE en Canarias, ha sido el más contundente.

Llamó a González a reflexionar sobre su lugar en el partido después de que el expresidente manifestara que votaría en blanco si Sánchez se presenta nuevamente como candidato.

«Cuando ves a tu partido enfrentándose a un rival y deseas que pierda, pregúntate qué haces ahí», afirmó Torres, citando al recordado Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tanto Óscar López como Óscar Puente deberían estar fuera del Gobierno de España porque son indignos para ser ministros de nuestro país. No tienen vergüenza ni respeto por los fallecidos. pic.twitter.com/oW1QdIQwY7 — Miguel Tellado (@Mtelladof) February 13, 2026

Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, añadió más leña al fuego al señalar que González se encuentra «cada vez más alejado del sentir de los socialistas». Mientras tanto, Félix Bolaños optó por un tono más moderado al reconocer al histórico como un «gran presidente», aunque el mensaje del sanchismo es claro: o estás con nosotros o prepara tus maletas.

La controversia no se limita solo a González. Óscar López, ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, ha llevado la confrontación a niveles inesperados. Culpó directamente a Lambán por la debacle en Aragón, señalando su falta de oposición firme frente a Jorge Azcón (PP) como responsable de la pérdida de cinco escaños el pasado 8 de febrero. «Buscar culpables es un error», respondió Pilar Alegría, nueva líder aragonesa y exministra, quien se posiciona como relevo. Además, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, exigió disculpas públicas a López, reafirmando su crítica pese a que algunos cercanos a Sánchez no comparten su opinión. Incluso mencionó a su jefa de gabinete, hija de un rival político de Lambán en Huesca, como guiño hacia este ajuste de cuentas.

Estas declaraciones revelan un PSOE desconectado de sus bases. Desde 2023, el partido ha perdido presidencias en seis comunidades: Comunidad Valenciana, Canarias, Extremadura, La Rioja, Aragón y Baleares. Los presidentes y alcaldes están pagando las consecuencias por la erosión del Gobierno central, mientras federaciones como las de Castilla y León o Andalucía, ante elecciones inminentes, priorizan asuntos locales para evitar la «contaminación nacional». En el caso andaluz, la ministra y rostro del sanchismo, María Jesús Montero, se enfrenta al reto electoral donde el PSOE espera aumentar su representación más allá de los 30 escaños, aunque las encuestas no son alentadoras. «En el Carnaval de Cádiz se han acordado mucho más de Juanma Moreno que de nosotros», lamenta un dirigente andaluz.

Dudas sobre López y el futuro de Madrid

En lo que respecta a Madrid, crecen las incertidumbres sobre si debería ser realmente Óscar López el candidato. «¿Con este candidato queremos recuperar Madrid?», se pregunta la militancia tras sus críticas hacia Lambán. Su estilo combativo, que incluye mencionar a la hija de un rival político dentro de su equipo, genera recelos entre los compañeros. Fuentes internas hablan ya de «nerviosismo, ansiedad y fractura en la unidad», una situación agravada por la desmovilización del electorado progresista. Por otro lado, Diana Morant, ministra de Ciencia y figura destacada en Comunidad Valenciana, enfrenta críticas similares: alineada con Moncloa, pierde capacidad para desarrollar un perfil propio ante este ciclo dominado por fuerzas conservadoras.

La estrategia del partido para presentar ministros como candidatos parece tropezar con obstáculos significativos. Si bien Salvador Illa logró triunfar en Cataluña, tanto Alegría en Aragón como Montero en Andalucía no logran convencer al electorado. En Valencia, Morant defiende una financiación autonómica frente al PP liderado por Juanfran Pérez Llorca; sin embargo, el desánimo parece reinar: «España se adentra en un ciclo dominado por la derecha».

Retos electorales y fisuras profundas

El PSOE tiene por delante un congreso federal programado para 2028 con un Sánchez cuyo liderazgo se ha visto reforzado desde 2024 tras su autocrítica relacionada con el caso Begoña Gómez. Sin embargo, las grietas siguen abiertas: Nicolás Redondo, expulsado del partido, sentencia que «Sánchez hoy domina el PSOE, lamentablemente». La oposición encabezada por Feijóo y Martínez-Almeida celebra los errores ajenos mientras califica a López como «miserable».

Seis comunidades han caído bajo control del PP-Vox desde 2023.

Reacciones hacia González: Torres (expulsión implícita), Rodríguez (distancia del partido), Bolaños (respeto moderado).

(expulsión implícita), (distancia del partido), (respeto moderado). Controversia entre López y Lambán: exige disculpas Page; defiende legado Alegría.

Curiosamente, aunque González nunca fue militante base del PSOE, su voto en blanco pesa más que cualquier mitin. Por otro lado, López viajó hasta París para reunirse con Vivendi e influir sobre Prisa mientras dejaba plantada a la patronal tecnológica por Huawei. En cuanto a Aragón resulta irónico que bajo el mando de Lambán el PSOE cuente con más militantes ahora que cuando él estaba al frente.