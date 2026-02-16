Isaac Sánchez da la clave para invertir en oro: «Marcó 30 máximos históricos en 2025»

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a Isaac Sánchez, CEO de la empresa Tu Oro Vale Más para analizar por qué el oro se convierte en un valor refugio para muchos inversores que no quieren correr riesgos.

Y es que el dinero tiene un valor relativo que oscila por motivos políticos como los tipos de interés que definen los bancos centrales con criterios en buena medida arbitrarios.

Además, la cantidad de oro que teóricamente respalda a una moneda no siempre existe, es decir, hay monedas cuyas reservas de oro en sus respectivos bancos centrales no respaldan la cantidad de billetes que hay en circulación, lo que de facto devalúa esa moneda. Y aún queda la inflación como elemento a tener en cuenta para determinar cuanto cunde el dinero líquido.

Por todas esas interferencias en la economía de mercado, cada vez más inversores aseguran su dinero comprando oro ya que:

Preserva el poder adquisitivo: A diferencia del papel moneda, el oro tiene un suministro limitado, lo que lo protege de la devaluación. Históricamente, funciona como un seguro contra la inflación ya que su precio tiende a subir cuando el valor de las divisas cae.

Otorga independencia financiera: El valor del oro físico no depende de la solvencia de ningún gobierno ni del éxito de una empresa específica. Al no tener riesgo de contraparte, mantiene su valor intrínseco incluso en colapsos sistémicos.

Diversifica las inversiones: El oro suele moverse de forma inversa o independiente a los mercados de acciones y bonos. Incluirlo en un portafolio ayuda a mitigar riesgos y reducir la volatilidad total durante crisis económicas.

Otorga liquidez global: Es un activo aceptado universalmente. Se puede convertir en efectivo en casi cualquier parte del mundo con relativa facilidad, lo que garantiza disponibilidad de capital en momentos de emergencia.

Resiliencia ante crisis geopolíticas: En tiempos de guerra o inestabilidad política, la demanda de oro aumenta drásticamente, lo que suele impulsar su cotización mientras otros activos financieros se desploman.