Alfonso Pérez no se corta con Alfonso Rojo: «Es evidente que España funcionaría mejor con Abascal y Ayuso que con Sánchez»

Teníamos muchas ganas en Periodista Digital de recibir a Alfonso Pérez Muñoz para hablar largo y tendido.
Y es que recuerden el pasaje en el que el exfutbolista de Real Madrid, Real Betis y la Selección Española entre otros, le quitaron su nombre del estadio del Getafe por hablar claro y sin tapujos. Qué país…
Alfonso (Getafe, Madrid, 1972) desde joven destacó por su instinto goleador y su movilidad en el área. Se formó en la cantera del Real Madrid CF, donde pulió su talento hasta debutar con el primer equipo a comienzos de los años 90. Fue uno de los internacionales más destacados de su época.
Charla amigablemente en ‘Tiempo de hablar‘ con Alfonso Rojo donde deja tremendos titulares:
«Desde todo lo que pasó no he vuelto al estadio del Getafe. Lo que dije molestó a muchos partidos políticos».
«Todo jugador que vaya a la Selección tiene que sentir ser español. No entiendo por qué cuando ganamos algo con España los jugadores sacan la bandera de su comunidad».
«No quiero ser político pero puedo opinar libremente».
«Es evidente que España funcionaría mejor con Abascal y Ayuso que con Sánchez. Votar al PSOE hace daño a España».