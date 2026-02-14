Alfonso Pérez no se corta con Alfonso Rojo: «Es evidente que España funcionaría mejor con Abascal y Ayuso que con Sánchez»

Teníamos muchas ganas en Periodista Digital de recibir a Alfonso Pérez Muñoz para hablar largo y tendido.

Y es que recuerden el pasaje en el que el exfutbolista de Real Madrid, Real Betis y la Selección Española entre otros, le quitaron su nombre del estadio del Getafe por hablar claro y sin tapujos. Qué país…

Alfonso (Getafe, Madrid, 1972) desde joven destacó por su instinto goleador y su movilidad en el área. Se formó en la cantera del Real Madrid CF, donde pulió su talento hasta debutar con el primer equipo a comienzos de los años 90. Fue uno de los internacionales más destacados de su época.

Charla amigablemente en ‘Tiempo de hablar‘ con Alfonso Rojo donde deja tremendos titulares: