Nicolás Redondo durísimo contra Óscar López por su ataque a Javier Lambán: «Inmoralidad absoluta»

Los miserables comentarios del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, achacando el batacazo electoral del PSOE y de Pilar Alegría en Aragón al exlíder socialista en la comunidad, el fallecido Javier Lambán, han generado indignación en todo el escenario político. Y uno que se ha pronunciado con fuerza es Nicolás Redondo.

El ex secretario general del PSOE en el País Vasco ha criticado con dureza las palabras del también candidato del sanchismo en Madrid, ya conocido por sus salidas de tono y ataques personales a rivales políticos, en especial contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Redondo ha estimado que las palabras de López representan una indignidad que refleja una ausencia total de moral.

Además, el presidente de la Fundación para la Libertad ha recordado que quienes colocaron a Alegría como candidata fueron ellos: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su núcleo más cercano, entre los que se encuentra el propio López.