Trump pone a temblar a Sánchez, Begoña y medio PSOE por su operación antiblanqueo en República Dominicana

No paran de crecerle los enanos.

Como si no fuera suficiente con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté cercado por la justicia ante los casos de corrupción que involucran a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo, ahora la situación ha traspasado fronteras.

Según adelanta Vozpópuli, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha iniciado una operación antiblanqueo que tiene como eje central los negocios opacos que se producen en República Dominicana.

La acción ha encendido las alarmas en Moncloa y en Ferraz.

Y es que al país caribeño viaja con asiduidad Begoña Gómez, y es conocido que el expresidente Rodríguez Zapatero y exministros de gobiernos del PSOE como José Bono, Miguel Ángel Moratinos o Reyes Maroto también mantienen vínculos allí.

Los detalles de las múltiples visitas de la esposa del presidente a República Dominicana siguen sin conocerse pese a las numerosas solicitudes de información. El pasado 10 de febrero, el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa que investiga a Begoña Gómez, pidió información sobre sus viajes al extranjero, así como sobre los desplazamientos de la asesora de La Moncloa que ejercía como su secretaria personal, Cristina Álvarez.

La isla no está considerada un paraíso fiscal, pero su régimen impositivo es atractivo y, además, no ha firmado ningún tratado para informar sobre actividades bancarias a otros países, lo que ha levantado mucha preocupación en Washington por la opacidad de muchos negocios que ahí ocurren.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos en el ‘24×7’ de este viernes, 13 de febrero, junto al diputado de VOX en el Congreso Ricardo Chamorro.