Risto Mejide sentencia a Pedro Sánchez por su ataque a Iker Jiménez: «Hasta aquí hemos llegado»

El presentador se pronunció con contundencia tras los ataques del presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso contra el conductor de Horizonte

Risto Mejide se ha pronunciado con fuerza frente al autoritarismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus ataques a Iker Jiménez en el día de ayer desde la tribuna del Congreso.

El presentador de Todo es mentira ha iniciado su programa pronunciándose en defensa del presentador de Horizonte y ha advertido de que es justamente el jefe del Ejecutivo el primero que debería defender la libertad de expresión e información.

«Ese programa ha estado fundamentado en una palabra, que es libertad. Aquí vienen todos los colaboradores y dicen lo que les da la gana. Esa libertad es uno de los pilares de la democracia, y el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente. Y digo debería ser porque, en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno ha atacado directamente a un compañero de esta casa.

Uno puede coincidir o no con sus opiniones, con sus programas, con sus planteamientos, igual que con las mías, pero yo tengo que emitir un mensaje muy claro: cualquiera que ataque la libertad de expresión, de información, recogida en nuestra Constitución, nos va a encontrar enfrente. Empezando por el presidente del Gobierno».

Risto afeó cómo el líder del PSOE igualó a Jiménez con políticos que también son colaboradores de su programa en Cuatro —como Ana Vázquez— y la gravedad de hacerlo en el Parlamento. Tras esto, lo sentenció tajantemente:

«En cuanto se mete la mano en los medios de comunicación, perdemos todos. Señor presidente, hasta aquí hemos llegado».

