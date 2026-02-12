Risto Mejide sentencia a Pedro Sánchez por su ataque a Iker Jiménez: «Hasta aquí hemos llegado»

Durísimo.

Risto Mejide se ha pronunciado con fuerza frente al autoritarismo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus ataques a Iker Jiménez en el día de ayer desde la tribuna del Congreso.

El presentador de Todo es mentira ha iniciado su programa pronunciándose en defensa del presentador de Horizonte y ha advertido de que es justamente el jefe del Ejecutivo el primero que debería defender la libertad de expresión e información.

«Ese programa ha estado fundamentado en una palabra, que es libertad. Aquí vienen todos los colaboradores y dicen lo que les da la gana. Esa libertad es uno de los pilares de la democracia, y el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro presidente. Y digo debería ser porque, en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno ha atacado directamente a un compañero de esta casa. Uno puede coincidir o no con sus opiniones, con sus programas, con sus planteamientos, igual que con las mías, pero yo tengo que emitir un mensaje muy claro: cualquiera que ataque la libertad de expresión, de información, recogida en nuestra Constitución, nos va a encontrar enfrente. Empezando por el presidente del Gobierno».

Risto afeó cómo el líder del PSOE igualó a Jiménez con políticos que también son colaboradores de su programa en Cuatro —como Ana Vázquez— y la gravedad de hacerlo en el Parlamento. Tras esto, lo sentenció tajantemente: