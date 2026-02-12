Sánchez señala a Iker Jiménez como «bulero» desde el Congreso… y el presentador le contesta con un órdago histórico

Un señalamiento desde la mismísima tribuna del Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez decidió poner en la diana al programa de Iker Jiménez, ‘Horizonte‘ (Cuatro), porque no le gustan las informaciones que salen a diario en el plató.

El presidente del Gobierno acusó al periodista de generar «odio», «bulos» y tener «audiencia dispuesta a creer cualquier cosa».

La respuesta de Jiménez no se hizo esperar: en el arranque de su programa ‘Horizonte’, le lanzó un reto colosal y sin precedentes:

Le tengo tanto respeto, señor presidente, que yo lo invito aquí, cuando usted quiera, al programa ‘Horizonte’, que sí tengo que decirle que me extraña que le dé a usted esta importancia y me agrada incluso, porque bueno, quiere decir que nos ve y eso pues es interesante. Comprendo que a veces es un programa molesto, es un programa donde mire, presidente, aquí claro, no hay textos, no hay guiones, yo no estoy leyendo nada nunca y los compañeros a los que traigo, a los que respeto, y por cierto, está abierto ‘Horizonte’ a todos los periodistas que tengan algo de contar, lo que pasa que muchos, desde cierto momento no querían venir a ‘Horizonte’, es otra historia.

Recordó a Sánchez que, tal vez, debería dejar de fiarse de quien le asesora o le enseña fragmentos descontextualizados:

Pero los que vienen aquí son libres, pero creo que es lo que tiene que ser un programa, ¿no? Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en nuestras instituciones, que nos representan a todos. Yo le lanzo ahí, no el guante porque no es ningún reto, no le tengo ninguna acritud, sino simplemente le digo que podría estar aquí y podíamos detallar, podía ser también gratificante para la audiencia, todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación. Y yo le digo, don Pedro, que usted quizás se iba a sorprender, porque aunque usted vea ‘Horizonte’, a lo mejor no le están asesorando bien del todo, porque hay cosas que yo creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así.

Iker Jiménez planteó la cuestión como un ejercicio de periodismo saludable para todas las partes, entrevistado, entrevistador y la propia audiencia: