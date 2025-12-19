Miquel Giménez deja a cuadros a Iker Jiménez sacando a la luz los chanchullos del PSOE en el censo

La sombra del fraude electoral en Extremadura trastoca el clima político del momento.

María Guardiola (PP) denunció este 18 de diciembre de 2025 un grave ataque a la limpieza del proceso electoral tras el robo de votos por correo en una oficina de Correos de la provincia de Badajoz.

Según los hechos conocidos, una caja fuerte fue sustraída con decenas de sobres que contenían votos ya emitidos, en plena campaña electoral, lo que ha encendido todas las alarmas sobre la seguridad del voto por correo y la capacidad del Estado para garantizar un derecho fundamental como es el sufragio.

Con este panorama, y las elecciones a dos días de su celebración, las dudas sobre la limpieza electoral embarran una cita clave para la democracia.

Este mismo día, el periodista Miquel Giménez dejó desconectado a Iker Jiménez en ‘Horizonte’ (Cuatro) al detallar las irregularidades que se vienen cometiendo en el PSOE desde hace años en el censo.

Militantes fallecidos que no se dan de baja en el partido

El colaborador se remontó a las elecciones autonómicas de Cataluña de 1988, donde ejerció como responsable de seguimiento y análisis político y actos de campaña.

Cuando el periodista solicitó el censo, se acababa de informatizar el PSC. Para su sorpresa, había gente que no le constaba.

La respuesta que recibió fue cuanto menos, llamativa: «Aunque se muera alguien, no lo damos de baja como militante».

Porque depende del volumen de militantes que tienes, el dinero que recibes del Estado es uno u otro.

«Me pareció mal, así lo dije. Todos me miraron con cara de oler a defecación de cabra en desierto», afirmó Giménez para asombro de todos en la mesa de debate.

«Como me encargaba yo también del tema de coordinar a los interventores electorales, me di cuenta que había mucha gente de esta que votaba. Y ahí es cuando yo vi la luz y dije ‘grande el es el señor en el Sinaí junto al socialismo'».