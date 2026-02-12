Nacho Abad vuelve a fulminar a Sánchez tras la polémica con Iker Jiménez: “Su tiempo se acaba”

Pedro Sánchez hizo su aparición en el Congreso con una crítica directa hacia Iker Jiménez, el conocido presentador de Horizonte y Cuarto Milenio en Cuatro. Durante la sesión de control, que tuvo lugar tras los trágicos accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) —que dejaron un saldo de 48 víctimas—, el presidente acusó al periodista de difundir odio y desinformación, comparándolo con las estrategias del PP y Vox. «Es muy triste que incluso Iker Jiménez tenga audiencia y haya personas dispuestas a creer cualquier cosa», lanzó Sánchez, intentando atacar a Santiago Abascal.

La crítica no pasó desapercibida. Desde Todo es mentira, Risto Mejide reaccionó con contundencia: «Señor Presidente, hasta aquí hemos llegado». Defendió la libertad de expresión como un pilar esencial de la democracia y advirtió que atacar a periodistas es propio de «repúblicas bananeras». En esta línea, Susana Díaz, ex presidenta andaluza y colaboradora, también apoyó la idea: «No debe señalar a ningún medio, es innecesario». Por su parte, en Telecinco, Ana Terradillos alzó la voz en La mirada crítica: «Señalar a periodistas es propio de un tiempo al que dijimos adiós».

La respuesta mordaz de Nacho Abad

En este contexto aparece Nacho Abad, presentador del programa En boca de todos en Cuatro, quien no dejó pasar la oportunidad tras el fracaso del PSOE en las elecciones de Aragón. Con un tono incisivo pero manteniendo su estilo televisivo, sentenció: «Su tiempo se acaba«. Abad relacionó el ataque de Sánchez a Jiménez con la deriva del Gobierno, que parece centrarse más en disputas que en hacer autocrítica por los descarrilamientos. La portavoz del PP, Ester Muñoz, criticó que Sánchez dedicara apenas 29 minutos de dos horas a las víctimas, optando en cambio por insultar a Alberto Núñez Feijóo.

«Querido señor Sánchez, la libertad de expresión, información, fomenta el pluralismo político como pilar fundamental de un Estado social y democrático de derecho de nuestra democracia. Señalar a jueces que condenan a sus secuaces y señalar desde la tribuna del Congreso a periodistas que no le gustan, ¿sabe cómo se llama? Se llama totalitarismo. Miro al horizonte y tengo la sensación de que su tiempo se acaba. Por cierto, Iker Jiménez, buenos días, también estás en Boca de todos».

Abad sentenció al presidente del Gobierno por su totalitarismo: