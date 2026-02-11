Luis Balcarce a Rojo: «A Julio Iglesias no lo devora el wokismo porque tuvo huevos y dio la batalla»

Luis Balcarce (Buenos Aires, 1973) es periodista y vicedirector de OKDIARIO.
Estudió Periodismo en la Universidad de Buenos Aires y realizó un máster en Ciencia Política, becado por la Fundación Adenauer, en ESEADE.
Fue jefe de Redacción durante casi 15 años precisamente en Periodista Digital, lugar al que este 11 de febrero regresa para charlar con Alfonso Rojo. También es colaborador en radio y televisión en medios como esRadio, Antena 3 o Telecinco. Y es autor del libro Prisa: liquidación de existencias (Foca, 2018).
Visita el plató de Tiempo de hablar para conversar con Alfonso Rojo sobre sus explosivas informaciones acerca del caso Julio Iglesias y analizar el panorama político actual.
En su afable conversación ha dejado frases interesantes:
«El caso Julio Iglesias fue fabricado por elDiario.es y Univisión».
«Quisieron acabar con Julio Iglesias porque no es de su cuerda».
«Los medios de izquierda han usado a Julio Iglesias como cortina de humo para que no se hable de la corrupción».
«Todavía no está claro quién inventó primero el bulo, pero estaban conchavados».
«Dicen que la investigación periodística llevó tres años, pero la primera entrevista era de 2025».
«El maltrato de una de las víctimas venía de antes, de sus padres, no de Julio Iglesias».
«En los tres años que investigó Escolar se le ‘olvidó’ meter los mensajes de WhatsApp que desmontan el caso».
«Dos años después de las supuestas agresiones, hay mensajes de las supuestas víctimas a Julio Iglesias diciendo que lo apreciaban».
«La organización que dio cobertura a las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias está financiada por George Soros».
«La denuncia del supuesto acoso de Adolfo Suárez es otra maniobra de Ignacio Escolar».
«Julio Iglesias, a diferencia de otros, no agachó la cabeza y dio la batalla».
«El Gobierno y elDiario.es le quieren montar otro caso a Julio Iglesias por supuesta trata de personas».
«Las voces de los relatos de las mujeres supuestamente maltratadas no eran de las afectadas, sino de actrices».
«En los debates, al principio estaba solo, pero, ante la evidencia, las feminazis y femimachos nos tuvieron que dar la razón».
«Julio Iglesias nos dijo que es una denuncia falsa y que, si tienen que acabar en la cárcel, que así sea».
«Julio Iglesias está muy dolido con Univisión; elDiario.es le da igual porque su vida está en Miami».