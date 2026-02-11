Luis Balcarce a Rojo: «A Julio Iglesias no lo devora el wokismo porque tuvo huevos y dio la batalla»

Luis Balcarce (Buenos Aires, 1973) es periodista y vicedirector de OKDIARIO.

Estudió Periodismo en la Universidad de Buenos Aires y realizó un máster en Ciencia Política, becado por la Fundación Adenauer, en ESEADE.

Fue jefe de Redacción durante casi 15 años precisamente en Periodista Digital, lugar al que este 11 de febrero regresa para charlar con Alfonso Rojo. También es colaborador en radio y televisión en medios como esRadio, Antena 3 o Telecinco. Y es autor del libro Prisa: liquidación de existencias (Foca, 2018).

Visita el plató de Tiempo de hablar para conversar con Alfonso Rojo sobre sus explosivas informaciones acerca del caso Julio Iglesias y analizar el panorama político actual.

En su afable conversación ha dejado frases interesantes: