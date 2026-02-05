La ex empleada ‘deprimida y arruinada’ que denunció a Julio Iglesias vive de lujo como niñera en Bahamas

Rebeca, la antigua trabajadora que presentó una denuncia contra Julio Iglesias por supuestos abusos, ha encontrado empleo como niñera en las Bahamas.

Su esposo también trabaja en la misma casa, y juntos perciben alrededor de 2.000 dólares mensuales en régimen interno. Sin embargo, lo que muestran sus redes sociales plantea serias dudas sobre esa situación económica.

En 2025, el mismo año en que realizó su denuncia y concedió una entrevista a Univisión, Rebeca disfrutó de tres destinos de lujo: Courchevel en los Alpes franceses, Whistler en Canadá e Ibiza. Pasó las Navidades en Courchevel, posando con un equipo de esquí de alta gama. En una publicación escribió: «¡GRATITUD! Es todo lo que mi corazón siente. HAPPY NEW YEARS 2026».

Durante su aparición en Univisión, se mostró visiblemente afectada por una «grave depresión» y alegó no tener dinero para recibir tratamiento.

Sin embargo, tres meses más tarde se la veía disfrutando de la nieve en una estación donde una semana puede costar entre 5.000 y 10.000 euros por persona. En Whistler, los precios son similares, y el verano en Ibiza, con sus yates y zonas exclusivas, tampoco es precisamente asequible.

Fuentes cercanas a Julio Iglesias dudan

El círculo cercano al cantante se pregunta cómo pueden permitirse esos viajes con un sueldo tan modesto. Existen sospechas sobre una posible financiación por parte de Women’s Link Worldwide, la organización no gubernamental que las representa. Esta entidad, respaldada por George Soros, gestiona recursos para casos mediáticos.

La exclusiva está firmada por Luis Balcarce en OKdiario. Revela el perfil de Instagram de Rebeca, que ahora ha sido cerrado. Las fotografías fueron tomadas a finales de 2025, poco después de su denuncia por acoso tanto en República Dominicana como en las Bahamas.

Julio Iglesias ha negado todas las acusaciones y asegura que son infundadas y le causan tristeza. Su defensa ha solicitado acceso a la denuncia archivada; la Fiscalía la cerró el 23 de enero debido a falta de jurisdicción española, dado que los hechos ocurrieron fuera del país y las denunciantes no residen aquí ni tienen vínculos con España.

La fiscal Marta Durántez bloquea el acceso

La fiscal Marta Durántez, quien también está al frente del caso Rubiales, ha rechazado proporcionar copias al equipo legal de Iglesias. Esta fiscal planea demandar a eldiario.es y a Univisión por difamación, ya que esos medios publicaron la denuncia antes del archivo oficial, lo cual habría perjudicado su imagen. Su equipo estima pérdidas cercanas a los 200 millones.

La defensa considera irónico que todos tengan acceso al texto menos el propio denunciado. Han solicitado todas las actuaciones relacionadas con el caso, incluidas declaraciones mediante videoconferencia como testigos protegidos. Critican que las denunciantes hayan organizado una campaña mediática mientras solicitaban mantener su anonimato.

Iglesias cuenta con pruebas sobre sobornos; hay grabaciones donde intentan comprar a empleadas para presentar denuncias contra él. Desde 1990 han contactado a 15 ex trabajadoras; ninguna ha corroborado los abusos mencionados. Mensajes de otra denunciante, una fisioterapeuta, son cariñosos: «Te quiero mucho», acompañados de fotos veraniegas y felicitaciones.

Destino Época Coste aproximado por persona (semana alta) Courchevel Navidades 2025 5.000-10.000 € (alojamiento, esquí, comida) Whistler 2025 Similar a Courchevel Ibiza Verano 2025 Alto con yates y exclusivas

Celebridades bajo lupa

La figura de Julio Iglesias, leyenda musical con 350 millones de discos vendidos, se encuentra bajo un intenso escrutinio público. Ha realizado más de 5.000 conciertos alrededor del mundo y sigue siendo relevante en plataformas digitales: su tema «Hey» acumula ya 86 millones de reproducciones. Ahora enfrenta una lucha por limpiar su honor.

Otras figuras del espectáculo observan cómo acusaciones archivadas pueden dañar gravemente sus reputaciones. Mientras tanto, Iglesias promete descubrir la verdad detrás de esta situación tan oscura.

La ex empleada ha pasado de ser una «esclava traumatizada» a disfrutar del lujo como turista viajera. En sus redes escribió: «Haz tu vida un sueño». Mientras tanto, Julio Iglesias espera justicia ante este complicado entramado lleno de sombras.