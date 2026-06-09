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'MALAS LENGUAS' (TVE)

¡Bulo épico de Cintora! Afirma que el Papa León XIV dio plantón a Ayuso pero la realidad le noquea

Alfonso Serrano: "Lo de TVE y Cintora es de chiste. Han tenido antes un encuentro privado"

Jesús Cintora e Isabel Díaz Ayuso.
Jesús Cintora e Isabel Díaz Ayuso.
Archivado en: Alfonso Serrano | Emilio Delgado | Gobierno de la Comunidad de Madrid | Isabel Díaz Ayuso | Jesús Cintora | Papa León XIV | Periodismo | PP - Partido Popular | RTVE | Televisión

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Pedro Sánchez y Ana Rosa en &#039;El programa de Ana Rosa&#039; (Telecinco)

Ana Rosa ridiculiza a P. S. por su plantón al Papa después de irse a un concierto para evitar abucheos

El programa se llama ‘Malas Lenguas‘.

Pero también podía titularse como ‘Lenguas Viperinas‘.

Jesús Cintora y su equipo en TVE volvieron a tropezar con la misma piedra.

Durante la tertulia, tanto el presentador como uno de los colaboradores, Emilio Delgado, secundado por parte de la mesa, se lanzaron a construir un relato de desplante papal a Isabel Díaz Ayuso.

Mostraron imágenes del Papa León XIV cruzando la Puerta del Sol sin detenerse específicamente ante la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo vendieron como un claro plantón.

Celebraban el supuesto desplante como si fuera una victoria. Menuda inventada.

La realidad, sin embargo, les noqueó con dos derechazos seguidos:

Y es que días antes de la llegada del Santo Padre a Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue recibida en audiencia privada por el papa León XIV en el Vaticano. El encuentro duró casi una hora, en un ambiente de cercanía, respeto y alegría. Ayuso entregó al Santo Padre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y un libro sobre las tradiciones católicas madrileñas. Conversaron sobre juventud, integración social, soledad no deseada e inteligencia artificial.

Y horas antes del momento que Cintora y su programa utilizaron para fabricar el bulo, el Papa León XIV recibió nuevamente en audiencia privada a Isabel Díaz Ayuso en la Nunciatura Apostólica de España en Madrid. Un nuevo gesto de cercanía del Pontífice con la presidenta de la región que acoge su visita apostólica.

Dos audiencias privadas en pocos días. Una en el Vaticano y otra en la Nunciatura de Madrid durante la propia visita del Papa. Difícilmente se puede hablar de plantón.

Y las redes terminaron de darle sopa con ondas al periodista de Ágreda (Soria):

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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