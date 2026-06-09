¡Bulo épico de Cintora! Afirma que el Papa León XIV dio plantón a Ayuso pero la realidad le noquea

El programa se llama ‘Malas Lenguas‘.

Pero también podía titularse como ‘Lenguas Viperinas‘.

Jesús Cintora y su equipo en TVE volvieron a tropezar con la misma piedra.

Durante la tertulia, tanto el presentador como uno de los colaboradores, Emilio Delgado, secundado por parte de la mesa, se lanzaron a construir un relato de desplante papal a Isabel Díaz Ayuso.

Mostraron imágenes del Papa León XIV cruzando la Puerta del Sol sin detenerse específicamente ante la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo vendieron como un claro plantón.

Celebraban el supuesto desplante como si fuera una victoria. Menuda inventada.

📢 Última hora: El Papa cruza la puerta del Sol y no para a saludar a Ayuso en la puerta de la presidencia 🗣️ «El Papa ha pasado de Isabel Díaz Ayuso» opina @EmilioDelgadoOr en #MalasLenguas pic.twitter.com/mIpOaUT3lI — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 8, 2026

La realidad, sin embargo, les noqueó con dos derechazos seguidos:

Y es que días antes de la llegada del Santo Padre a Madrid, Isabel Díaz Ayuso fue recibida en audiencia privada por el papa León XIV en el Vaticano. El encuentro duró casi una hora, en un ambiente de cercanía, respeto y alegría. Ayuso entregó al Santo Padre la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y un libro sobre las tradiciones católicas madrileñas. Conversaron sobre juventud, integración social, soledad no deseada e inteligencia artificial.

Y horas antes del momento que Cintora y su programa utilizaron para fabricar el bulo, el Papa León XIV recibió nuevamente en audiencia privada a Isabel Díaz Ayuso en la Nunciatura Apostólica de España en Madrid. Un nuevo gesto de cercanía del Pontífice con la presidenta de la región que acoge su visita apostólica.

Dos audiencias privadas en pocos días. Una en el Vaticano y otra en la Nunciatura de Madrid durante la propia visita del Papa. Difícilmente se puede hablar de plantón.

Y las redes terminaron de darle sopa con ondas al periodista de Ágreda (Soria):

Han tenido antes un encuentro privado. Pero tenías que inventar noticia. Lo de TVE y @JesusCintora es tan de chiste… 😂😂😂 https://t.co/Cf5fARisy7 — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) June 8, 2026

El Papa recibe a Ayuso en audiencia privada https://t.co/ruWD5QOgj0 — Oscar Rodríguez 🇪🇸💙💛❤️ (@pepitobondia76) June 8, 2026

No valéis para nada… Esto ha sido a las 16 de la tarde. Habéis publicado a las 20… increible!!!! pic.twitter.com/iaLMPxtBf7 — vieja al visillo (@ViejaAlVisillo7) June 9, 2026

Los que os pasáis por el forro la verdad sois vosotros pic.twitter.com/4W8jIPRhF1 — Fuensanta Pumar Gómez (@GomezPumar) June 8, 2026

Que mentirosos. Ha estado medio Gobierno de Madrid y Rajoy. pic.twitter.com/Is9CjwhmXq — LucreciaAldao🇪🇸🇵🇭🇺🇲🇬🇧🇨🇭🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LucreciaAldao) June 8, 2026

Es lamentable lo vuestro, @MalasLenguas_Tv.

Justo antes la había recibido. https://t.co/fkJhc1lLKT pic.twitter.com/q4EQNdTbTO — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 8, 2026