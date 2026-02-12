La cesta de la compra por las nubes

Vamos a por el vídeo de hoy, porque hoy toca hablar de la inflación silenciosa que no aparece en los discursos, pero sí en la cesta de la compra. Los datos oficiales del INE son demoledores.

Entre 2018 y 2025, el IPC de alimentos sube un 39,7%, mientras que el índice general de precios lo hace solo un 23,2%.

Es decir, la comida ha subido casi el doble que la inflación media. El detalle por productos es todavía más duro. Los huevos se disparan un 91,5%.

La carne de vacuno, un 60,4%. La leche, un 54,6%. La fruta fresca, casi un 50%. El arroz, más de un 41%. El café, un 49%.

Esto no es un ajuste puntual. Es una pérdida estructural de poder adquisitivo, especialmente para familias y rentas medias y bajas, que dedican una parte mayor de su ingreso a alimentos básicos. Mientras el índice general suaviza el golpe, la cesta real —la que pagas cada semana— se ha disparado.

Y aquí no hay compensaciones fiscales ni alivios reales. Hay más gasto y menos margen. Esta es la inflación que engorda la recaudación y adelgaza al consumidor.

La que no se corrige con mensajes, ni con propaganda, ni con titulares. Los números no mienten. La comida cuesta mucho más. Y el salario neto no acompaña.

Por eso, cuando se habla de inflación “controlada”, conviene mirar el ticket del supermercado. Ahí está la verdad.