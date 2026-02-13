Operación Dominicana: el temor en Moncloa a que Estados Unidos destape negocios oscuros de socialistas

República Dominicana se ha transformado en el centro neurálgico de una operación masiva de Estados Unidos contra el narcotráfico, con autorizaciones para utilizar bases aéreas y aeropuertos estratégicos hasta abril de 2026.

El presidente Luis Abinader confirmó un acuerdo con el secretario de Defensa Pete Hegseth, que permite vuelos, aterrizajes y logística en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, todo ello con el objetivo de desmantelar redes como el Cártel de los Soles, vinculado a Nicolás Maduro.

Esta acción, parte de la Operación Lanza del Sur, despliega portaviones, submarinos y miles de soldados en la región caribeña, ofreciendo recompensas de hasta 50 millones de dólares por capturas relevantes.

En Moncloa, la inquietud va en aumento. Esta presión podría poner al descubierto negocios turbios relacionados con figuras socialistas españolas que tienen fuertes lazos con la isla.

Por ejemplo, José Bono, exministro de Defensa, podría enfrentarse a una posible imputación judicial en República Dominicana por un caso relacionado con la venta irregular de vehículos, cámaras térmicas y escáneres al gobierno local. Se habla de sobrecostes del 250% y la mediación del director de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

Un exhaustivo dossier de 300 páginas proporcionado por Alvise Pérez incluye contratos, facturas y transferencias bancarias hacia España, lo que ha generado malestar en el equipo del presidente Abinader. Desde 2020, Bono tiene bajo su control Teivelpir RD SRL y otras cuatro sociedades offshore, además de pasar varios meses al año en República Dominicana y poseer nacionalidad dominicana.

Vínculos con Zapatero y el chavismo

Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero se muestra confiado respecto a las investigaciones estadounidenses. Sin embargo, la Justicia en EE.UU. está indagando sus conexiones con el chavismo, incluyendo gestiones entre Caracas y Santo Domingo para evadir sanciones. Junto a Bono, asesoran reformas policiales al gobierno de Abinader. Ambos cuentan con pasaportes dominicanos que les otorgan ventajas fiscales y un cierto grado de opacidad. En 2025, aviones VIP españoles realizaron una docena de vuelos a la isla; aunque oficialmente se usaban como escalas, también servían como punto para hacer negocios.

La esposa del presidente español, Begoña Gómez, efectúa frecuentes viajes a República Dominicana, lo que suscita preocupación dentro del entorno presidencial ante posibles revelaciones sobre sus actividades allí. Además, otros exministros como Miguel Ángel Moratinos y Reyes Maroto tienen intereses en la isla que no pasan desapercibidos. En el polémico caso Ábalos, testigos han admitido pagos en efectivo por valor de 200.000 dólares formalizados en ese país; se sugiere que el exministro creó hasta 14 empresas para desviar fondos.

Intensificación de controles contra blanqueo

La administración de Trump ha ordenado un endurecimiento del control sobre el blanqueo de capitales en el Caribe; esto recuerda a las acusaciones contra bancos mexicanos por lavar dinero proveniente del fentanilo y cárteles. En este contexto, República Dominicana ha incautado 377 alijos de cocaína (alrededor de mil kilos) procedentes de lanchas venezolanas interceptadas por EE.UU.. Aunque la DEA cerró temporalmente su oficina en Santo Domingo debido a corrupción interna —sin afectar a locales—, la cooperación antinarcóticos sigue siendo sólida.

Esta ofensiva pone al descubierto cómo la isla —una ruta clave para las drogas— alberga entramados opacos que ahora chocan con la política estadounidense de cero tolerancia. La PEPCA dominicana está revisando el caso Bono bajo secreto sumarial; su entorno lo considera parte de una campaña política más que un proceso judicial legítimo. Con Abinader alineado firmemente con EE.UU., los socialistas españoles observan nerviosos cómo se van desvelando sus conexiones caribeñas.

El cerco se estrecha. Y así, Santo Domingo podría convertirse en el epicentro de más revelaciones transatlánticas.