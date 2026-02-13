  • ESP
Pablo Iglesias censura desde TVE que Iker Jiménez opine de política por ser «experto en ovnis» y las redes se acuerdan de Irene Montero

Mofas e indignación en las redes con la 'boutade' del podemita: "Si hemos tenido una cajera de supermercado al frente de un ministerio, no veo por qué no puede un licenciado en ciencias de la información informar"

Archivado en: Periodismo | Televisión

¡Para esto pagan impuestos los españoles!

Para que en TVE tengan en el plató a todo un exvicepresidente segundo del Gobierno Sánchez.

Pablo Iglesias ya es, a todas luces, un tertuliano estrella en la pública y, cómo no puede ser de otra manera, compra y difunde el mensaje que interesa a La Moncloa.

El fundador de Podemos salió con todo el armamento contra el presentador de ‘Horizonte’ (Cuatro), Iker Jiménez, por «pasar de ovnis y exorcismos a periodista serio».

El argumento esgrimido por el ‘marqués de Galapagar‘ es que no tiene credenciales para opinar sobre cuestiones que atañen a la política.

Así se pronunció en el programa ‘Malas Lenguas‘, presentado por otro que tal baila, Jesús Cintora:

De las cosas que más me gusta de esta mesa es que soy el más joven, entonces eso quiere decir que todos los que estamos aquí conocemos a Iker Jiménez más o menos desde hace años. Es un tipo que básicamente hacía comunicación hablando de ovnis, hablando de exorcismos y hablando de milagros. Entonces, ¿puede tener sentido que un tipo que ha ganado dinero en la comunicación, hablando de ovnis, de exorcismos y de milagros, pueda hablar de cuestiones de política seria? Es que sería como si pusiéramos a un curandero en la televisión a hacer un programa de salud.

Insistió en seguir desacreditando a Jiménez y, de paso, metiendo a Pablo Motos en la ecuación:

Es que un curandero no puede hacer un programa de salud y un tipo de ovnis no puede hacer un programa de política. Pero todo tiene que tener su lógica. Es como Pablo Motos. Pablo Motos no puede hacer un programa de feminismo. Y Iker Jiménez no puede hacer un programa en el que habla de información política.

Negó en todo momento estar ejerciendo la censura:

Entonces, cuando el presidente del gobierno señala esto, que tiene razón, es como, ¿por qué no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios que ya se pusieron de acuerdo para hacer que Televisión Española fuera una televisión de calidad democrática, para hacer una ley de medios que nos evite tener que escuchar a los de los ovnis o a los curanderos haciendo información política? Que es que eso es lo que destruye la democracia. Es que a nadie se le ocurre. Y esto no es censura. Si tú vas a un colegio y hay un profesor que le dice a los niños que todas las niñas son unas putas por llevar minifalda, decir que ese profesor a la calle no es censura, es protección democrática, es autodefensa democrática.

Y reclamó un acuerdo parlamentario para evitar que profesionales como Motos o Jiménez puedan salirse de lo que él entiende que son sus especialidades:

Lo que no se puede permitir es que en horario de máxima audiencia, con licencias que son públicas, haya mentirosos y machistas profesionales. Que es lo que está pasando en este país. Y con acuerdos parlamentarios se puede proteger. No podemos estar hablando de que hay que prohibir las redes sociales por debajo de los 16, que eso, por desgracia, no lo puede hacer el gobierno. Lo que puede hacer es poner impuestos a todas estas empresas, pero lo que sí podemos hacer en el Parlamento es una ley que impida a los mentirosos profesionales y a los machistas profesionales estar en horario de máxima audiencia.

Las redes sociales estallaron con las palabras de Pablo Iglesias y rápidamente le recordaron que, con su misma lógica, Irene Montero no debería de haber salido el ámbito de los supermercados:

