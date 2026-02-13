¡El PSOE culpa a los muertos de sus derrotas electorales!

Esta sí que no la vimos venir.

El ministro Óscar López señala por la última y dolorosa derrotas electoral socialista en Aragón… ¡a Javier Lambán!

Cierto es que no es Óscar López el más listo de la camada sanchista, pero esta vez se ha pasado de tonto. Tanto, que hasta la propia derrotada y también ministra, Pilar Alegría, ha tenido que salir a pararle los pies.

Recuerden que Javier Lambán fue presidente de la región aragonesa y que falleció hace apenas unos meses, en agosto de 2025. Lo de los socialistas es tremebundo.

Analizamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de viernes de este 13 de febrero de 2025, con Eurico Campano y los mejores. En esta ocasión; con el abogado Juan Manuel Cepeda, uno de los tipos que más sabe en España de la mafia socialista y sus andanzas en los juzgados.