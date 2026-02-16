El CIS da la victoria a Sánchez y a Vox a punto de superar al PP

‘La Burbuja’ de este lunes 16 de febrero viene con un tema apasionante, el nuevo CIS de Tezanos.

Lo describe El Periódico:

La negativa dinámica electoral del PSOE en las autonómicas de Extremadura y Aragón no pasaría factura a Pedro Sánchez en unas generales, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro de febrero del organismo dirigido por José Félix Tezanos mantiene al PSOE como vencedor de unas elecciones generales si se celebraran ahora con un 32,6% de estimación de voto, lo que supone no solo que aguantaría, sino que crecería en 0,9 puntos respecto a enero. El PP cae del 23% al 22,9% y se sitúa a 9,7 puntos de los socialistas, un punto más que en el anterior barómetro, a pesar del reciente batacazo electoral del PSOE en las autonómicas de Aragón, que se suma al de Extremadura el pasado 21 de diciembre. El accidente de tren en Adamuz y la alarma lanzada por los sindicatos ferroviarios sobre la seguridad del sistema ferroviario tampoco parece haber hecho mella en el partido de Gobierno.

No digan que no es para pasar un buen rato…

Charlamos con la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, que sabe muy bien de lo que habla en el partido podemita y en sus integrantes. Y también con Bertrand Ndongo, que ha sufrido un ataque fascistoide de un perroflauta.